Reese Witherspoon trauert um geliebten Familienhund Hank

Reese Witherspoon (48) trauert um ein pelziges Mitglied ihrer Familie: Ihr Hund Hank, benannt nach dem Countrysänger Hank Williams, ist verstorben. Das verkündet die Schauspielerin nun in ihrer Instagram-Story und postet dazu ein Foto des schwarzen Labradors. "Danke, dass du das beste Familientier und der Rudelführer warst", schreibt der "Natürlich Blond"-Star zu dem niedlichen Foto der Fellnase und fügt hinzu: "Wir werden deinen süßen Geist vermissen, Hank."

Dass Reese ein Herz für Tiere hat, bewies die "Big Little Lies"-Darstellerin bereits 2020. Damals war ihr Hund Pepper verstorben. Der Französischen Bulldogge widmete sie ebenfalls liebevolle Zeilen auf der Social-Media-Plattform: "Sie war so ein loyales und treues Familienmitglied. Mein Herz ist gebrochen, ich bin aber gleichzeitig auch dankbar für ihre Liebe und den Trost, den sie uns gegeben hat." Am selben Tag, an dem sie sich ganz plötzlich von Pepper verabschieden musste, hatte Reese einen neuen Hund nach Hause gebracht – der Jack Russell Terrier Benji hatte ursprünglich ein neuer Spielkamerad werden sollen.

Abgesehen von ihrem tierischen Trauerfall läuft es bei Reese derzeit rund. Im vergangenen Jahr trennte sie sich von ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54) – doch die nächste Liebe ließ anscheinend nicht lange auf sich warten. In den vergangenen Wochen wurde sie immer wieder an der Seite des Finanziers Oliver Haarmann gesehen. Die Oscar-Preisträgerin und der gebürtige Deutsche wirkten dabei sehr vertraut.

