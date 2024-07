Nach Scheidung: Ist er Reese Witherspoons neuer Partner?

Im vergangenen Jahr trennte sich Reese Witherspoon (48) von ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (54). Jetzt hat die Schauspielerin offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite. Wie Daily Mail erfahren haben soll, datet die Beauty bereits seit einer Weile den Finanzier Oliver Haarmann. Auf aktuellen Fotos ist die Blondine in Begleitung des gebürtigen Deutschen zu sehen – und zwar in einem schicken Outfit. Auf den Aufnahmen unterhalten sich die "Natürlich blond"-Darstellerin und der 56-Jährige angeregt und beide lächeln liebevoll. Das vermeintliche Paar habe wohl ein gemeinsames Dinner in einem New Yorker Restaurant genossen.

Dass Reese mit Oliver in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage. Am Sonntag wurden beide gemeinsam auf einem Heliport erwischt – auf dem Weg in ein Apartment. Ob die zwei tatsächlich eine ernsthafte Beziehung miteinander führen, ist nicht bekannt. Zu den Spekulationen rund um eine mögliche neue Romanze äußerte sich der Hollywoodstar bisher noch nicht offiziell.

Was ihr Liebesleben betrifft, wollte es Reese zuletzt eher ruhiger angehen lassen – besonders nach dem Beziehungsaus mit ihrem Ex Jim. Wie ein Insider gegenüber Star ausplauderte, soll die 48-Jährige aber seit Frühjahr dieses Jahres auf ein paar Verabredungen gewesen sein. "Reese ist nicht bereit, sich mit beiden Beinen in eine Beziehung zu stürzen, aber sie hat zugestimmt, sich von Freunden verkuppeln zu lassen", verriet die Quelle. Ob sich das mittlerweile geändert hat und Reese wirklich an Oliver vergeben ist, bleibt abzuwarten.

