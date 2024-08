Das ist zum 100. Geburtstag der verstorbenen Queen geplant

Im September 2022 starb Queen Elizabeth II. (✝96). Am 21. April 2026 wäre die ehemalige britische Monarchin 100 Jahre alt geworden. Und dafür soll in knapp zwei Jahren Großes fertig werden. Wie die Wohltätigkeitsorganisation Royal Parks nun verrät, wird zu Ehren der verstorbenen Königin im Regent's Park ein Gedenkgarten angelegt. "Die Arbeiten zur Umwandlung einer stillgelegten Gärtnerei im Herzen des Regent's Park in einen wunderschönen, zwei Hektar großen Garten, der im Jahr 2026 eröffnet werden soll, um den hundertsten Geburtstag der verstorbenen Königin zu feiern, sind bereits im Gange", heißt es in einem Statement dazu.

Details dazu, wie genau der Garten aussehen soll, gibt es auch bereits. "Zu den Hauptmerkmalen des Gartens gehören ein runder Teich, der den Lebensraum für Wildtiere verbessert, eine zentrale Promenade mit einer begehbaren Plattform über den Teich und ein lebendiger Blumengarten, der Arten zeigt, die für die verstorbene Königin von Bedeutung waren", erklären die Verantwortlichen weiter. Ein besonderes Detail soll dem Garten auch hinzugefügt werden: die Lieblingsblume der Queen – Maiglöckchen. Diese gehörten, als Elizabeth am 2. Juni 1953 gekrönt wurde, neben Orchideen aus England und Schottland sowie Stephanotis aus Schottland, Nelken aus Nordirland und Isle of Man auch zu ihrem Krönungsstrauß.

Die Queen saß 70 Jahre lang auf dem britischen Thron. 2022 zelebrierten sie, ihre Familie und ganz London deshalb ihr Platinjubiläum. Danach zeigte sie sich nur noch selten bei Terminen. Im September vor zwei Jahren gab der Buckingham Palace schließlich ein Statement ab, welches deutlich machte, dass es um die Monarchin nicht gut stand. "Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt", hieß es damals. Nur wenige Stunden später ging die Nachricht ihres Todes um die ganze Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee eines Gedenkgartens zu Ehren von Queen Elizabeth? Eine schöne Idee – die Queen liebte die Natur ja! Ich finde es nicht besonders genug für eine Königin, die 70 Jahre regierte! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de