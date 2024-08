Erneute Behandlung: Katie Price zeigt stolz ihre neuen Zähne

Katie Price (46) ist mal wieder fleißig dabei, etwas an ihrem Aussehen zu ändern. Vor wenigen Tagen unterzog sich der TV-Star zum sechsten Mal ein Facelifting in der Türkei – jetzt wagt Katie die nächste optische Veränderung! In ihrer Instagram-Story präsentiert sie stolz ihre neuen gebleachten Zähne direkt vor Ort in der Zahnarztpraxis. Dabei trägt sie ein knappes, beiges Outfit und eine schwarze Sonnenbrille, während sie sich behandeln lässt.

Ihre Follower sind von ihrem neuen Termin nicht begeistert. Unter ihrem Instagram-Beitrag zu ihrem neuen Lächeln geben die Fans ihre Meinung preis. "Bankrott aber kann sich all diese Operationen und Zähne leisten", "Ich würde ein neues Vorbild für das Unternehmen vorschlagen" oder "Mir fehlen die Worte", sind nur einige von den Kommentaren. Katie spricht im Netz davon, in drei Monaten zu einem weiteren Termin wiederzukommen – doch ihre Follower zweifeln an ihrer Aussage, denn die 46-Jährige wird per Haftbefehl gesucht.

Erst vor wenigen Monaten musste das Reality-Sternchen zum zweiten Mal Insolvenz anmelden, nachdem sie die aktuelle Steuerschuld von 875.000 Euro nicht gezahlt hatte. Aufgrund ihrer mehr als 3,7 Millionen Euro Steuerschulden wurde Katie schließlich zu einer Haftstrafe in Großbritannien verurteilt, da sie zu mehreren Gerichtsterminen nicht erschienen ist und ihre offenen Rechnungen nicht gezahlt hatte. "Es ist meiner Meinung nach notwendig, dass das Gericht einen Haftbefehl gegen Frau Price erlässt", erklärte die leitende Richterin Catherine Burton laut The Sun.

Katie Price in der Türkei

Katie Price, TV-Sternchen

