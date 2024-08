Katy Perry und Orlando Bloom genießen ihren Italien-Urlaub

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) genießen ihren Urlaub an der Küste von Maiori, Italien in vollen Zügen. Auf den Fotos, die The Sun vorliegen, schwimmen die beiden mit Schwimmbrillen ausgestattet im warmen Mittelmeer – vermutlich um nach Fischen Ausschau zu halten. Das Paar scheint die Zeit im Meer voll und ganz auszukosten. Auf Instagram teilte Katy einige Bilder, die sie ausgelassen bei einer Bootstour zeigen. Die Sängerin strahlt in die Kamera, während sie vor der traumhaften Kulisse posiert.

Katy und Orlando sind aktuell vollkommen im Urlaubsmodus. Gemeinsam mit Töchterchen Daisy reisen die beiden quer durch Europa. Erst vor wenigen Wochen residierte das Paar einige Tage in Saint-Tropez. Paparazzi erwischten die Sängerin und den Schauspieler turtelnd am Strand. Neben diversen Kuscheleinheiten wurde auch viel geknutscht. Auch im Netz gab Katy einige Einblicke in ihre Zeit in Frankreich. So teilte sie etliche Bilder, die sie gemeinsam mit Orlando und Freunden beim Dinner, am Strand oder im Fitnessstudio zeigen.

Trotz des langen Urlaubs kommt die Arbeit bei Katy auch nicht zu kurz. Mitte Juli brachte die Musikerin ihre Comeback-Single "Woman's Word" heraus. Ihr nächster Song "Lifetimes" steht auch bereits in den Startlöchern. Im September wird Katy zudem ihr neues Album "143" veröffentlichen. Die Fans können die neue Musik von der 39-Jährigen kaum erwarten. "Ich freue mich so sehr auf die Songs" oder "Yeah, die Queen ist zurück" sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren unter Katys jüngstem Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Agence / Bestimage Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katy so viele Einblicke von ihrem Urlaub im Netz teilt? Ich finde es toll, dass sie ihre Fans daran teilhaben lässt. Na ja, ich finde, sie sollte die Zeit lieber im Privaten genießen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de