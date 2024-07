Katy Perry und Orlando genießen Familienzeit in Saint-Tropez

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) gönnen sich aktuell eine Auszeit an der französischen Riviera. Zusammen mit der Familie reiste das Hollywood-Paar nach Saint-Tropez. Am Montag erwischten Paparazzi die beiden bei einem Tag am Strand. Dort genossen die Sängerin und der Schauspieler die Sonne und verbrachten auch etwas Pärchenzeit im Meer. Ganz vertraut trieben sie im Wasser und zeigten ihre Liebe ganz offen: Es wurde reichlich geschmust und geknutscht. Optisch machte dabei vor allem Katy was her – sie tauscht ihren karierten Bikini später gegen einen zusammenpassenden Zweiteiler mit Bandana-Muster. Orlando hielt sich derweil ein wenig zurück und trug sogar im Wasser ein langärmliges Oberteil.

Auch wenn sie noch nicht verheiratet sind, scheinen Katy und Orlando eine echte Bilderbuch-Beziehung zu führen. Dabei stoßen aber sogar die beiden auch mal auf die ein oder andere Herausforderung. Was er dazulernen musste, verriet der Der Herr der Ringe-Darsteller im Podcast "Purpose with Jay Shetty". "Ich glaube, ich lerne immer noch loszulassen. [...] Wenn du in einer liebevollen und langjährigen Beziehung bist, möchtest du die Dinge festhalten und kontrollieren – manchmal ist es besser, die Idee, wie die Dinge sein sollten, einfach loszulassen und sie zu akzeptieren, wie sie sind", erklärte der 47-Jährige.

Und wie steht es um die Zukunft der beiden? Immerhin sind sie schon mehrere Jahre ein Paar. Die Verlobung fand im Jahr 2019 statt. Und in diesem Jahr soll auch endlich Hochzeit gefeiert werden. "Sie hoffen, die Dinge bis zum Ende des Jahres offiziell zu machen", verriet ein Insider im Gespräch mit Us Weekly. Und Töchterchen Daisy (3) soll wohl auch möglichst bald ein Geschwisterchen bekommen. Sowohl Orlando als auch Katy sollen aktuell wohl fleißig über das Thema Familienerweiterung sprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige Anzeige

Agence / Bestimage Katy Perry und ihre Tochter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katy und Orlando so offen im Meer turteln? Hm, das sollte man lieber zu Hause machen. Toll, die beiden sind so ein schönes Paar. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de