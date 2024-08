Abgenommen mit Ozempic? Christina Aguilera zeigt Mega-Body

Christina Aguilera (43) ist sichtlich stolz auf ihre neue Figur. Auf Instagram teilt die Sängerin jetzt dieses Foto, auf dem sie ihren schlanken Body zur Schau stellt. Nur in einen Glitzerbody und ein Paar Overknee-Stiefel gekleidet, führt sie ihren Hund an der Leine. Die meisten Fans zeigen sich von Christinas Post begeistert. "Du siehst einfach so krass aus!", schwärmt beispielsweise ein Follower. Böse Zungen behaupten jedoch auch, dass Christina das Diabetes-Medikament Ozempic zum Abnehmen missbraucht. "Christina, unsere Ozempic-Queen", schreibt etwa ein User abfällig auf X.

In den letzten Monaten durchlebte Christina eine krasse Body-Transformation. In einem Interview mit Health erklärte die "Genie in a Bottle"-Interpretin, dass sie 18 Kilogramm an Gewicht abgenommen habe. Dieses Ergebnis habe sie dank einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und einem harten Trainingsprogramm, bestehend aus Yoga, Boxen, Krafttraining und Kardiotraining geschafft. Von Ozempic war bei ihr damals keine Rede.

Ozempic ist eigentlich ein Medikament für Diabetiker. In den vergangenen Monaten wurde die Spritze, die den Appetit zügelt, vermehrt als Diät-Mittel missbraucht. Auch viele Promis wie etwa Kim Kardashian (43) oder Kylie Jenner (26) sollen Ozempic nutzen. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen. So warnte Sharon Osbourne (71), die selbst lange Zeit das Arzneimittel nahm, vor den Auswirkungen. Im Interview bei Loose Women erklärte die Moderatorin, dass sie nach dem Absetzen der Spritze erhebliche Probleme damit hatte zuzunehmen.

