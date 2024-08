Ariana Grande konnte früher alte Songs von sich nicht hören

Ariana Grande (31) ist bereits im Alter von 19 Jahren berühmt geworden. Eine Erfahrung, die für die US-amerikanische Sängerin nicht immer leicht war, wie sie jetzt im YouTube-Interview "Hot Ones" verrät. Deshalb sei es für die Nickelodeon-Bekanntheit manchmal schwer, alte Songs aus der Anfangszeit ihrer Karriere zu hören: "Eine Zeit lang konnte ich nicht so viel Dankbarkeit für bestimmte Songs empfinden, weil sie mich an eine teilweise stressige Zeit erinnerten." Manchmal kam es früher sogar vor, dass Ariana beim Hören ihrer alten Songs in Tränen ausbrach.

Heute sieht das zum Glück wieder ganz anders aus, wie die Musikerin betont. "Ich bin wirklich stolz, dankbar und glücklich, wenn ich heute meine alten Lieder höre", freut sich die "One Last Time"-Interpretin. Es war jedoch ein langer Weg für den Popstar, diese negativen Gefühle zu überwinden. "Erst die Zeit und eine Therapie" halfen der Künstlerin. Auch ihre Fans, die ihre früheren Lieder auch heute noch immer lieben, seien ihr eine große Hilfe gewesen. "Es ist so schön, geliebt zu werden", schwärmte die 31-Jährige.

Ariana wurde bereits im Jahr 2010 durch ihre Rolle der Cat Valentine in den Serien "Victorious" und dem Ableger "Sam & Cat" bekannt. Als Sängerin feierte sie drei Jahre später mit dem Studioalbum "Yours Truly" den ersten Erfolg. Der ganz große Durchbruch gelang dem Popstar dann im Jahr 2014 mit dem Album "My Everything". Heute gilt Ariana als eine der erfolgreichsten Musikerinnen weltweit.

Getty Images Ariana Grande, Popstar

Getty Images Ariana Grande im April 2024

