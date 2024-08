Deshalb können sich Ben und J.Lo wohl bald nicht mehr meiden

Die Scheidungsgerüchte um Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (55) nehmen kein Ende. Daher ist es möglich, dass die bevorstehende Zeit ein bisschen unangenehm werden könnte. Ihr gemeinsamer Film "Unstoppable" läuft demnächst an – für den möglicherweise eine Pressetour ansteht, bei der sich die beiden nicht aus dem Weg gehen können. "'Unstoppable' ist eine heikle Angelegenheit, weil Ben und Matt [Damon] (53) so viel in den Erfolg des Films investiert haben", offenbart nun ein Insider gegenüber InTouch.

Er führt weiter aus, die beiden Hollywoodstars müssen auf die gleiche Wellenlänge kommen, auch "wenn alles darauf hindeutet, dass Ben und Jennifer ihre Ehe beenden" – sonst funktioniere die Vermarktung des Streifens nicht. Dies könnte jedoch schwierig werden, insbesondere weil sich der 51-Jährige und seine Partnerin seit Wochen nicht mehr gesehen haben sollen. "Jennifer versucht, ein neues Zuhause zu finden, um noch einmal von vorne anzufangen", verriet eine Quelle im Gespräch mit People.

Ob es tatsächlich zu einer gemeinsamen Promotion von "Unstoppable" kommt, ist derzeit jedoch unklar – denn eigentlich behauptete ein Informant vergangenen Monat gegenüber OK!, dass dies eher unwahrscheinlich sei. "Sie wollen das Ganze professionell angehen. Sie glauben immer noch an das Projekt und wollen nicht, dass es scheitert, aber es ist eine unangenehme Situation", erklärte dieser. Ebenso sehe es mit der gemeinsamen Marke aus, die Ben und J.Lo vor ihrer Liebeskrise ins Leben riefen – und die ohne sie als Paar keinen Sinn mehr mache.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

KCS Presse / MEGA Ben Affleck, Schauspieler, mit seinem Kind Fin und seiner Frau Jennifer Lopez

