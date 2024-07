Deshalb könnte J.Lo und Ben Afflecks Trennung teuer werden

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) stehen derzeit angeblich vor ihrem Ehe-Aus. Eine Trennung könnte für das einstige Traumpaar ziemlich teuer werden. Vor ihrer Liebeskrise arbeiteten die Schauspieler offenbar an einer gemeinsamen Marke. "Sie haben ein Vermögen in dieses Projekt gesteckt. Jetzt ist das Ganze ziemlich in die Hose gegangen", berichtet nun ein Informant gegenüber Ok! Magazine. Ohne die beiden als Paar mache die Marke jetzt keinen Sinn mehr: "Der Großteil der Pläne hing davon ab, dass sie zusammen sind." Deshalb müsse das ganze Projekt inklusive der Verträge nun aufgelöst werden. "Das ist nie einfach und erfordert eine Menge Hin und Her mit den Anwälten, denn natürlich will jeder bezahlt werden", betont die interne Quelle.

Jennifer und Bens Marke ist jedoch nicht das einzige Vorhaben, welches das Duo verbindet. Denn in den kommenden Monaten erscheint ihr gemeinsamer Film "Unstoppable". Spätestens dann werden die Hollywood-Stars wieder miteinander in Verbindung gebracht, ist sich ein Informant sicher. "Sie wollen das Ganze professionell angehen. Sie glauben immer noch an das Projekt und wollen nicht, dass es scheitert, aber es ist eine unangenehme Situation", erklärt der Insider. Zu einer Zusammenarbeit wird es vermutlich trotzdem nicht kommen: "Eine gemeinsame Promotion des Films scheint unwahrscheinlich."

Bereitet sich Jennifer etwa schon jetzt auf die zu erwartenden finanziellen Verluste vor? Kürzlich wurde die "Jenny From the Block"-Interpretin auf einem kommerziellen Flug nach Paris gesichtet. Für J.Lo eher ungewöhnlich, denn sonst fliegt die Sängerin eigentlich stets im Privatjet. Wie das US-amerikanische Magazin berichtet, könnte diese Sparmaßnahme auch noch einen anderen Grund haben. Denn Jennifers neues Album "This Is Me...Now" verkauft sich nur schleppend und auch durch ihre Tour-Absage schreibt die Musikerin rote Zahlen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2024

