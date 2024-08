Liz Kaeber und Nick Maerker bekommen erstmals ein Baby

Eine Nachricht, auf die wohl ihre ganze Community schon lange gewartet hat! Mit einem zuckersüßen Video auf Instagram verkündet Liz Kaeber (31) die frohen Neuigkeiten: Die Influencerin ist schwanger! "Unser kleiner Segen", schreibt sie unter den Beitrag, in dem sie und ihr Ehemann Nick Maerker überglücklich kuschelnd für die Kamera posieren. Für das Paar ist es das erste Kind – und die Erfüllung eines lang ersehnten Wunsches.

Wie zu erwarten, sorgen die Baby-News für eine Flut von freudigen Kommentaren. Nicht nur die Fans der 31-Jährigen sind ganz aus dem Häuschen, auch ihre Content-Creator-Kolleginnen überhäufen die werdende Mama mit Glückwünschen. "Ich weine doch! Ich wünsche euch das Allerbeste für euer kleines Wunder", schreibt Kisu (32), während Anna Maria Damm (28) schwärmt: "Oh, ich freue mich sooo unendlich für euch! Der Moment, als du es uns gesagt hast, war immer noch so iconic!" Ihre ältere Schwester hinterlässt eine besonders emotionale Nachricht. "Mit eurem Wunder geht auch unser größter Traum in Erfüllung", schreibt Christina Kaeber.

Mit ihrem Kinderwunsch ging die ehemalige Bachelor-Kandidatin schon immer sehr offen um – dass dieser aufgrund ihrer Endometriose viele Jahre lang unerfüllt blieb, thematisierte sie auf Social Media. So gestand sie ihren Followern auch, dass es eigentlich immer ihr Traum gewesen sei, bereits in ihren 20ern Mutter zu werden. "Ich hätte es einfach toll gefunden, wenn jeder in meiner Familie mein erstes Kind miterlebt hätte", gestand die Berlinerin auf Instagram.

