Jessica Alba und ihre Familie strahlen im Urlaub auf Mykonos

Für die Schauspielerin Jessica Alba (43) stehen entspannte Tage an. Nachdem sie erst kürzlich idyllische Urlaubseindrücke aus Frankreich im Netz geteilt hat, dürfen sich ihre Follower nun über neue Einblicke in ihren Familientrip freuen. Auf Instagram postete sie am Donnerstag malerische Aufnahmen von ihrem aktuellen Aufenthalt in Griechenland. Gemeinsam mit ihrer Familie lächelt Jessica in die Kamera und schwärmt in der Bildunterschrift: "Die Nächte in Mykonos sind ein Erlebnis!"

Auf dem Bild mit dem Hollywoodstar sind auch ihr Ehemann Cash Warren (45) und die gemeinsamen Töchter Honor Marie (16) und Haven Garner (12) sowie ihr Sohn Hayes (6) zu sehen. Weitere Fotos zeigen die US-Amerikanerin in sommerlichen Looks. So entschied sie sich an den heißen Tagen unter anderem für ein rot gemustertes Kleid sowie ein langes Strandkleid mit tropischen Elementen. Die Zeit auf der paradiesischen Insel verbrachte sie dem Post zufolge beispielsweise bei einer Tanznacht und einer Drag-Show. Neben ihrer Familie wurde die Unternehmerin außerdem von der befreundeten Investorin Galit Hadari Laibow und ihren Angehörigen begleitet.

Die "Sin City"-Darstellerin wird, wenn es um ihre Kinder geht, oft auch etwas emotional. Die Tatsache, dass ihr Nachwuchs so schnell erwachsen wird, macht ihr nämlich sehr zu schaffen. In einem Gespräch mit People erinnerte Jessica sich an einen ganz bestimmten Moment, bei dem Freunde sie auf die Größe ihrer Tochter Honor hinwiesen: Diese überragte nämlich bereits ihre berühmte Mama! Das stimmte Jessica nachdenklich: "Ich erinnere mich noch genau, dass ich mir dachte 'Oh, mein Gott. Du bist größer als ich!' Ich habe echt geweint."

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie und Freunden, August 2024

Instagram / jessicaalba Honor Marie Warren und Jessica Alba

