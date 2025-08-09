Cash Warren mit 21 Jahre jüngerem Model auf Date in L.A.

Cash Warren (46) ist zurück im Dating-Game! Der 46-jährige Filmproduzent, der sich Anfang des Jahres nach fast 17 Jahren Ehe von Schauspielerin Jessica Alba (44) getrennt hatte, wurde nun erstmals in Begleitung einer neuen Frau gesichtet. Am Abend des 7. August genoss er ein Dinner in Los Angeles und war dabei nicht allein: An seiner Seite war das Model Hana Sun Doerr, die mit ihren 25 Jahren ganze 21 Jahre jünger ist als Cash. Auf Schnappschüssen, die Page Six veröffentlichte, zeigten sich beide entspannt und gut gelaunt, als sie nach dem gemeinsamen Essen zusammen in einen mattschwarzen BMW stiegen.

Hana ist sowohl als Model als auch als Schauspielerin aktiv. Sie trug bei dem Treffen ein schwarzes Top in Kombination mit Jeans und einer lässigen Lederjacke. Cash erschien ebenfalls casual mit T-Shirt, Jeans und einer grauen Jacke. Zu der Natur ihrer Beziehung gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme, doch wie einige bemerkt haben, hat Cash auf Hanas Instagram-Profil mehrere ihrer Beiträge geliked. Lustigerweise behauptete Cash nur eine Woche zuvor gegenüber TMZ noch, erst mal nicht auf Dates gehen zu wollen. Ob es sich bei diesem Abend um den Beginn einer neuen Romanze handelt, bleibt also abzuwarten.

Nach der Trennung von Jessica im Januar dieses Jahres hatten die Ex-Leute betont, dass sie sich mit Respekt und Wertschätzung begegnen wollen, besonders im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder Honor, Haven und Hayes. Während Jessica, die mittlerweile mit Schauspieler Danny Ramirez liiert ist, den Sommer mit neuen Erfahrungen genießt, scheint auch Cash langsam wieder in den Alltag als Single zu finden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Cash Warren, Produzent

Anzeige Anzeige

Instagram / hanasundoerr Hana Sun Doerr, Model

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Jessica Alba und Cash Warren, November 2024

Anzeige