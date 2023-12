Babywunsch: Darum wollte Liz Kaeber in ihren 20ern Mama sein

Sie wollte früh Mutter werden! Liz Kaeber (31) und ihr Mann Nick Maerker haben schon seit längerem den Wunsch, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Da die junge Influencerin an Endometriose leidet, wurde sie bisher nicht schwanger. Daher entschied sie sich für eine Gebärmutter-OP. Jetzt spricht die Beauty erneut über ihren Babywunsch: Liz verrät, warum sie bereits in ihren 20ern Mutter werden wollte!

In einer Fragerunde auf Instagram öffnet sie sich. "Ich habe nie gesagt, dass ich unbedingt vor 30 das erste Kind haben muss. Es wäre aber auf jeden Fall schön gewesen, weil es in meinem Wunschdenken immer so war", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich hätte es einfach toll gefunden, wenn jeder in meiner Familie mein erstes Kind miterlebt hätte." Mehr wollte Liz nicht zum Thema Kinderwunsch sagen, da ihr das sehr nahegehe.

Wie sehr die Internet-Bekanntheit das Thema berührt, zeigte sie bereits zuvor auf Social Media. So hatte ihr ein User eine provokante Frage gestellt, die die 31-Jährige aufgrund ihrer Vorgeschichte sehr verletzte. "Ich gucke mir lieber jeden Tag mein Baby an, das ist ein schöner Anblick. Und wie sieht es bei dir mit einem Baby aus?", schoss ein Nutzer gegen sie.

