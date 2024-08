"Princess Charming": Maike schwärmt von Traumdate mit Lea

Bei Princess Charming fliegen zwischen Maike und Lea Hoppenworth die Funken. Besonders bei einem Einzeldate kamen sich die Ladys, die sich schon vor der Show gedatet hatten, näher. Im Promiflash-Interview plaudert Maike nun aus, wie sie das Rendezvous fand. "Es hat sehr vertraute Gefühle wieder hochgeholt", gibt die Brünette zu. Doch habe sie nicht direkt an ein Liebescomeback gedacht: "Dafür war es noch zu früh. Es war aber ein sehr, sehr schöner Start." Da sie zu Beginn der Show eher ernste Gespräche hatten, sei sie froh gewesen, eine entspannte Zeit mit der Werbetexterin verbringen zu können.

Bei ihrem Ausflug statteten Lea und ihre Begleitung ein paar Straßenhunden einen Besuch ab. "Ich weiß ja, dass Maike einen Hund hat, den sie gerade wahrscheinlich sehr vermisst", erklärte die Princess diese Entscheidung in der Show. Die Tierfreundin kuschelte daraufhin ausgelassen mit den Fellnasen und war den Tränen nah. Gegenüber Promiflash bestätigte die 30-Jährige: "Es hat sich sehr persönlich angefühlt, dass ich das Hunde-Date haben durfte."

So harmonisch wie zwischen Lea und Maike läuft es in der aktuellen Staffel von "Princess Charming" nicht immer. Ein Techtelmechtel zweier Teilnehmerinnen sorgte zuvor für Drama in der Kuppelshow. Als Seleya der Berlinerin die Nacht mit Lucia gestand, reagierte sie zornig. "Ich habe dir das erste Einzeldate gegeben. "Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du es mir nicht? [...] Wenn du mehr Bock darauf hast, die Frauen in der Villa kennenzulernen, hast du hier nichts verloren", schimpfte die Princess.

Anzeige Anzeige

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Seleya und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass aus Maike und Lea mehr entstehen könnte? Auf jeden Fall. Nee, ich glaube nicht, dass sie zusammenkommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de