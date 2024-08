Comeback? "Princess Charming"-Maike und Lea knutschen rum

Bei Princess Charming sind offenbar alle Weichen auf Liebescomeback gestellt! Princess Lea Hoppenworth und Kandidatin Maike kannten sich schon vor dem Aufeinandertreffen in der Villa – denn vor der Show dateten sich die zwei Ladys bereits. Nach großer Ungewissheit, ob die beiden noch eine Chance miteinander haben könnten, gibt ein Einzeldate nun mehr Aufschluss darüber. Während Lea und Maike das erste Mal wieder Zeit zu zweit verbringen, knistert es gewaltig zwischen ihnen. In romantischer Kulisse am Strand ist es dann um die Blondine und die Brünette geschehen: Sie küssen sich leidenschaftlich – und können dabei fast gar nicht mehr voneinander ablassen!

Und der Schein trügt definitiv nicht, denn im Interview bestätigt Lea: "Ja, es hat schon geknistert. [...] Ich merke, dass Maike einen besonderen Effekt auf mich hat [...] Da werden schon einige alte Gefühle noch mal wachgerüttelt." Auch in Maike hat der Kuss offenbar wieder alte Gefühle hochkochen lassen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mich wieder in Lea verlieben könnte", gibt Maike verlegen zu.

Nach dem Date erklärt Lea erstaunt: "Dass dieses Szenario mit Maike hier in Thailand so stattfinden wird, hätte ich wirklich niemals gedacht." Und tatsächlich startete ihre gemeinsame Reise bei "Princess Charming" holprig. Während Lea cool auf das Wiedersehen mit Maike reagierte und über ihren Ex-Flirt lachen konnte, wirkte Maike sehr angespannt. Das habe vor allem daran gelegen, dass die einstige Sommerromanze zwischen den Frauen unschön zu Ende gegangen sei: "Ich hab das dann über WhatsApp beendet, was gar nicht cool ist. Sie hat mir danach noch mit einer recht bösen Nachricht geantwortet."

RTL Maike und Lea von "Princess Charming" 2024

Instagram / helloimmaike "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike, Mai 2024

