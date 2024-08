Shah Rukh Khan wird bei Locarno Film Festival ausgezeichnet

Der berühmte Bollywood-Schauspieler Shah Rukh Khan (58) darf sich über eine besondere Würdigung freuen! Laut der offiziellen Website des Locarno Film Festivals wird er an diesem Wochenende bei dem gleichnamigen renommierten Event vor aller Augen geehrt. Der sogenannte König von Bollywood erhält am Samstag mit dem Pardo alla Carriera Ascona-Locarno Tourismus eine Auszeichnung für sein bahnbrechendes Lebenswerk. Der Award stellt eine Wertschätzung seiner beispiellosen Karriere im indischen Kino dar.

Am Sonntag haben einige glückliche Festivalbesucher sogar die seltene Chance, den Weltstar bei einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Gespräch im Forum @Spazio Cinema live zu sehen. Darüber hinaus wird bei dem Festival sein Kinohit "Devdas" aus dem Jahr 2002 vorgeführt, in welchem neben ihm auch die einstige Miss World Aishwarya Rai eine Hauptrolle übernahm. Zu den wohl bekanntesten Filmen des Fanlieblings zählen unter anderem der rekordbrechende Kinohit "Dilwale Dulhania Le Jayenge", das Familiendrama "In guten wie in schweren Tagen" oder die tragische Liebesgeschichte von "Veer und Zaara - Die Legende einer Liebe".

Der vielseitige Inder glänzte zuletzt allerdings nicht nur in der Rolle des romantischen Liebhabers, sondern auch als mutiger Held in Actionfilmen, wie beispielsweise in dem global gefeierten Thriller "Jawan". Bei einer seiner aktuell stattfindenden Produktionen dieses Genres bekommt er sogar familiäre Unterstützung! Wie Daily Sun kürzlich berichtete, soll neben dem erfahrenen Profi nämlich seine eigene Tochter Suhana Khan (24) in dem Streifen "King" eine zentrale Rolle übernehmen!

Everett Collection, Inc. / ActionPress Shah Rukh Khan und Preity Zinta in "Veer-Zaara"

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

