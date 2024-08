Shah Rukh Khan dreht neuen Actionkracher mit seiner Tochter

Der beliebte König von Bollywood Shah Rukh Khan (58) verkörpert nicht nur die Rolle des romantischen Liebhabers mit vollem Einsatz. Zuletzt überzeugte er die Fans auch mit seiner Darstellung als mutiger Held in Actionfilmen, wie unter anderem "Jawan". Sein nächster Actionkracher mit dem Titel "King" soll sich bereits mitten in der Produktion befinden. Wie Daily Sun berichtet, birgt die Besetzung eine wahre Überraschung: Neben dem erfahrenen Profi wird nämlich seine eigene Tochter Suhana Khan (24) eine der Hauptrollen übernehmen!

Seit einiger Zeit kursierten Gerüchte darüber, dass der erfolgreiche Inder zumindest einen Gastauftritt übernehmen würde, während sein Spross etwas mehr im Zentrum der Handlung stehen sollte. Den aktuellen Spekulationen zufolge übernimmt nun allerdings doch der Fanliebling den führenden Part der Handlung. Eine Quelle versprach gegenüber Bollywood Hungama bereits, dass der Film alle Erwartungen übertreffen werde: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann." Der Insider gab sogar einige Details preis: "Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Vorproduktion, um sicherzustellen, dass alle Aspekte richtig abgedeckt werden – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action."

Sobald der "In guten wie in schweren Tagen"-Star eine Pause von seinen Dreharbeiten einrichten kann, verbringt er diese gerne auf prächtigen Festen oder im Kreise seiner Familie und Freunde. Vor wenigen Tagen konnte er diese Vorlieben sogar ganz wunderbar kombinieren. So besuchte er mit seiner Familie die medienwirksame, pompöse Hochzeit des milliardenschweren Paares Anant Ambani (29) und Radhika Merchant. Wie sich zeigte, hatte der Star auf der Tanzfläche mit seinen Bollywood-Kollegen reichlich Spaß und feierte ausgelassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Ehefrau Gauri Khan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf Shah Rukh und Suhana in "King" zu sehen? Ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, ich bin noch skeptisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de