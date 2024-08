Sind die "Are You The One?"-Ladys nur eifersüchtig auf Dana?

In der Reality-Show Are You The One – Reality Stars in Love ist ordentlich Zoff angesagt! Laura Maria Lettgen und Nadja Großmann können die neue Kandidatin Dana Feist offenbar nicht ausstehen – und lästern, was das Zeug hält. Die Zuschauer scheinen das absolut nicht verstehen zu können und stellen sich auf Instagram auf Danas Seite. Diese werfen Laura und den anderen Teilnehmerinnen vor, lediglich eifersüchtig auf die einstige Love Island-Kandidatin zu sein. "Wenigstens sieht Dana im TV und auf Instagram gleich aus, das kann man von Laura nicht behaupten. Ich glaube, das frustriert sie auch ein wenig" und "Dana ist einfach eine zehn von zehn. Die Eifersucht der anderen ist amüsant", lauten beispielsweise zwei Reaktionen.

Was die Fans besonders aufregt: Laura und Nadja werfen Dana vor, nur durch ihren Ex Gigi Birofio (25) bekannt zu sein und ständig von ihm zu sprechen. "Ich fand es lustig, wie die Mädels meinten, sie kann nichts außer über Gigi reden. Dabei haben alle anderen nur über Gigi geredet und Dana nicht", führt ein anderer User aus. "Die Schönheit einer anderen Frau kränkt die Girls da, glaube ich, ganz schnell", betont ein Nutzer zudem. Die Männer in der Villa scheinen die Ladys auch nicht zu verstehen, denn die sind ganz begeistert von der Brünetten.

Als angekündigt wurde, dass sie einziehen wird, staunten die Boys nicht schlecht. Einer war aber mehr verwundert: Antonino! Denn die beiden kennen sich schon aus der normalen Staffel von Are You The One? – tatsächlich waren sie damals ein Perfect Match. Ob dies immer noch so ist, werden sie spätestens im Finale erfahren. Dana weiß aber: Ihre Werte sind ziemlich ähnlich.

Anzeige Anzeige

RTL Laura Lettgen, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

RTL Antonino De Niro, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Laura und Nadja sind nur eifersüchtig? Ja, da bin ich mir sicher. Nein, sie mögen sie einfach nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de