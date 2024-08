So wenig verdiente Cate Blanchett mit "Der Herr der Ringe"

Cate Blanchett (55) war Anfang der 2000er noch nicht so berühmt wie heute. Als sie die Elbenfürstin Galadriel bei Der Herr der Ringe verkörperte, konnte sie deshalb keine besonders gute Bezahlung aushandeln. Zu Gast bei "Watch What Happens Live" vermutet Andy Cohen (56) allerdings, dass das ihr größter Gehaltscheck gewesen sei. Sie antwortet daraufhin entrüstet: "Willst du mich verarschen? Nein. Keiner wurde dafür bezahlt, diesen Film zu machen." Doch einen kleinen Lohn erhielt sie damals schon. "Ich meine, ich bekam im Wesentlichen kostenlose Sandwiches und durfte meine Ohren behalten", witzelt der Hollywoodstar.

Die Australierin entschied sich aus einem anderen Grund, damals bei dem Fantasyfilm von Regisseur Peter Jackson (62) mitzumachen. "Ich wollte mit dem Typen arbeiten, der 'Braindead' gemacht hatte", erklärt sie dem Moderator. Auf X wird die Oscarpreisträgerin für ihre Ehrlichkeit gefeiert. Ein User schreibt: "Je mehr ich über sie erfahre, desto cooler wird sie." Anderen fällt es schwer zu glauben, dass sie wirklich kaum Gage für die Blockbuster bekam, besonders da die Filme ein Riesenerfolg wurden.

Aussagen der anderen Darsteller von "Der Herr der Ringe" scheinen Cates Aussage jedoch zu bestätigen. Orlando Bloom (47) spielte als Legolas einen der wichtigsten Charaktere in der Filmreihe. Im Interview bei der "Howard Stern Show" berichtete der Partner von Katy Perry (39), dass er rund 160.000 Euro für die drei Filme bekam. Doch trotz der geringen Bezahlung bezeichnete er seine Erfahrung als das größte Geschenk seines Lebens. "Ich würde es auch für die Hälfte des Geldes sofort wieder tun", schwärmte der Brite.

Getty Images Peter Jackson und Cate Blanchett, "Der Herr der Ringe"-Kollegen

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

