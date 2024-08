Tom Brady schwärmt von Olympia-Besuch mit Tochter Vivian

Tom Brady (47) erlebte zusammen mit seiner Tochter Vivian Lake (11) eine unvergessliche Zeit bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Der NFL-Star teilt auf Instagram eine Zusammenfassung seiner Höhepunkte während seiner Zeit in der französischen Hauptstadt. Dabei betont er die Bedeutung der Spiele und die wertvollen Momente mit seiner Tochter. "Wir haben Athleten aus vielen Sportarten und Ländern gesehen, aber es war besonders bedeutungsvoll, mit meiner Tochter hier zu sein und die stärksten Frauen, die ich je gesehen habe, zu beobachten", schwärmt er. Eines der beigefügten Fotos zeigt Tom und Vivian glücklich umschlungen vor dem Eiffelturm, hinter dem die Sonne untergeht.

Während ihres Aufenthalts besuchten Tom und Vivian verschiedene Wettkämpfe, darunter Reiten, Basketball, Tennis, Gymnastik und Beachvolleyball. In einem Video auf der Plattform war Tom zu sehen, wie er beeindruckt vom Kunstspringen-Event der Olympioniken ruft: "Oh mein Gott", und sich zu seiner Tochter dreht, um zu sagen: "Das war unglaublich." Vivian stimmte begeistert zu, dass es "so gut" gewesen sei. Ein weiteres Foto zeigte Vivian, wie sie mit der Turnerin Suni Lee posiert.

Zusätzlich zu den aufregenden Erlebnissen bei den Olympischen Spielen feierte Tom erst vor wenigen Tagen seinen 47. Geburtstag. Der leidenschaftliche Vater von insgesamt drei Kindern, die er mit seinen Ex-Partnerinnen Bridget Moynahan (53) und Gisele Bündchen (44) hat, teilte auf Instagram eine rührende Bilderreihe, die die schönsten Momente des vergangenen Jahres mit seinen Kids zeigt. Von einem Selfie vor dem Eiffelturm in Paris bis hin zu einem entspannten Angelausflug in der Natur – Tom schwelgte in Erinnerungen und schrieb: "Was für ein besonderes Jahr, mit diesen wunderbaren Kindern, der besten Familie, die man sich nur wünschen kann und euch allen. Darauf, dass das 47. unser bisher bestes Jahr wird."

Getty Images Tom Brady und seine Tochter Vivian bei den Olympischen Spielen in Paris

Getty Images Tom Brady mit seinen Kindern Vivian und Benjamin im Februar 2019

