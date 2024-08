Tom Brady und seine Tochter Vivian genießen Tag bei Olympia

Tom Brady (47) ist ein wahrer Sportfanatiker und scheint damit auch seine Tochter Vivian anzustecken. Bei den Olympischen Spielen in Paris schauen sie unter anderem beim Beachvolleyball, Tennis und den Turnwettkämpfen zu. Während Simone Biles (27) und Co. auf der Matte alles geben, sitzt das Vater-Tochter-Duo auf den Rängen. Ein Schnappschuss der Sportveranstaltung zeigt beide mit gebanntem Blick auf die Athletinnen. Der ehemalige NFL-Star trägt dabei ein lässiges Outfit, bestehend aus einem langärmligen Shirt und einer weißen Cap. Sein Sprössling genießt den Tag in einem lockeren Sweatshirt. Auf Instagram schwärmt Tom nach dem Event: "Die Mädels haben mich heute so beeindruckt!"

Der Quarterback sorgte auch beim Beachvolleyball für gute Stimmung. Von der Arena am Eiffelturm teilte er ein Selfie im Netz, auf dem er gemeinsam mit Ilona Maher in die Kamera strahlt. Die Rugbyspielerin hatte sich während der Olympiade zu einem echten Social-Media-Star gemausert. Auf TikTok versorgte sie Sportsfans mit Videos aus dem Olympischen Dorf, in denen sie unter anderem die kontroversen Pappbetten testete. Ganz nebenbei gewann sie mit ihrem Team für die USA die ihre erste Medaille im Rugby seit 100 Jahren.

Auch Tom ist mit mehr als 250 absolvierten Spielen in der NFL ein Rekordsportler. Seit seinem Karriereende konzentriert sich der Footballstar allerdings mehr auf seine Familie. Vor wenigen Tagen wurde er 47 Jahre alt und widmete seinen Kindern aus diesem Anlass rührende Worte. "Was für ein besonderes Jahr, mit diesen wunderbaren Kindern, der besten Familie, die man sich nur wünschen kann, und euch allen. Darauf, dass das 47te unser bisher bestes Jahr wird", schrieb er auf Social Media.

Instagram / tombrady Ilona Maher und Tom Brady, US-Sportler

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder in Paris

