"Durchgängig glücklich": Paulina Ljubas schwärmt von Tommy

Im November 2023 machten Paulina Ljubas (27) und ihr Tommy Pedroni (29) ihre Liebe offiziell. Seitdem ist die Reality-Bekanntheit glücklicher denn je – wie sie in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät. "Ich bin so dankbar, endlich den Mann gefunden zu haben, der genauso ist und mit dem ich genauso sein kann, wie ich es mir immer gewünscht habe", schwärmt sie von ihrem französischen Freund und macht deutlich, dass diese Partnerschaft etwas ganz Besonderes für sie ist: "Glücklich war ich auch in anderen Beziehungen, aber leider immer nur kurzzeitig. Mit Tommy bin ich durchgängig glücklich und muss mir keine Sachen schönreden, die eigentlich nicht in Ordnung sind."

Über eine Sache ist die Beauty besonders glücklich: "Wir streiten uns zum Glück wirklich nie." Paulina erklärt ihren Followern auf der Plattform, weshalb es zwischen dem Paar zu keinen Streitigkeiten kommt. "Wir sind einfach beide sehr kommunikative Menschen und reden immer direkt über alles, wodurch auch erst überhaupt keine Missverständnisse oder Diskussionen entstehen können", erzählt der Realitystar. Inzwischen scheint sie in Beziehungen auf andere Dinge Wert zu legen. "Mir fehlt es auch nicht, mich mit jemandem anzuschreien, auch wenn ich das früher manchmal ganz gut fand", erklärt die einstige Köln 50667-Darstellerin.

Paulina schwärmt im Netz immer wieder von Tommy – auch ihre Mutter ist hin und weg von dem ehemaligen Prominent getrennt-Teilnehmer. Im Netz erzählte die 27-Jährige: "Ohne zu übertreiben, aber meine Mama liebt Tommy! Und das ist noch nie vorgekommen, weil sie sehr kleinlich ist mit so was. Aber die haben sich super verstanden." Dabei überzeugte Tommy wohl auch den kleinen Hund von ihrer Mama, wie sich herausstellte: "Auch Ayla, der Hund meiner Mama, ist ihm nicht mehr von der Seite gewichen."

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

