So findet Paulina Ljubas' Mama ihren Freund Tommy Pedroni!

Im November 2023 machten Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni (29) ihre Beziehung öffentlich. Seither zeigen sich die beiden Realitystars, die sich tatsächlich auch im TV kennenlernten, immer wieder turtelnd und überglücklich im Netz. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Follower jetzt von der Beauty wissen, ob denn auch ihre Mutter von dem Franzosen begeistert sei. "Ohne zu übertreiben, aber meine Mama liebt Tommy", entgegnet Paulina darauf und fügt hinzu: "Und das ist noch nie vorgekommen, weil sie sehr kleinlich ist mit so was. Aber die haben sich super verstanden!"

Neben Paulinas Mama Simone musste wohl noch jemand anderes seinen Segen geben: Simones kleine Fellnase Ayla. Denn auch die Hündin hat offenbar nichts gegen den Mann an Paulinas Seite einzuwenden, wie sie weiter in ihrer Story verrät: "Auch Ayla, der Hund meiner Mama, ist ihm nicht mehr von der Seite gewichen. War für mich richtig ungewöhnlich, weil es mir so vorkam, als ob die sich schon jahrelang kennen."

Und auch Paulina kommt offenbar mächtig gut bei der Familie ihres Liebsten an. Kurz nachdem die beiden Realitystars im November vergangenen Jahres zusammengekommen waren, stellte sich der Blondschopf den Fragen seiner Community im Netz. Damals wollte ein Follower von ihm wissen, wie sein engster Kreis auf seine neue Freundin reagierte. "Meine Freunde und Familie finden Paulina toll. Sie freuen sich auch für mich, dass ich glücklich bin", entgegnete Tommy darauf.

