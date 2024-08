Fans begeistert: Emma Bunton zeigt neue Fotos von Sohn Beau

Emma Bunton (48), bekannt als Sängerin der Spice Girls, hat seltene Fotos ihres Sohnes Beau (17) anlässlich seines Geburtstags veröffentlicht. In einem emotionalen Post auf Instagram gratuliert die Musikerin ihrem Sohn zum 17. Geburtstag und zeigt sich stolz auf den jungen Mann, der er geworden ist. "Du bist das Licht unseres Lebens, du bringst uns jeden Tag zum Lachen und bringst uns jeden Tag neue Dinge bei. Wir lieben dich so sehr und sind so stolz auf dich", schreibt Emma zu einer Bilderstrecke, die zeigt, wie erwachsen Beau bereits aussieht.

Unter den weiteren Gratulanten ist auch Sänger Ronan Keating (47), der kommentiert: "Mein Gott, schon 17. Alles Gute, Kumpel." Fans drückten ebenfalls ihr Erstaunen aus, wie schnell die Zeit vergeht: "Babys Baby ist 17! Wow." Auf den Fotos sieht man Beau unter anderem schick gekleidet in einem Trenchcoat in Paris und beim Krabbenessen. Zudem scheint er weiterhin mit Grace Freeman, der Tochter von Martin Freeman (52) und Amanda Abbington (50), zusammen zu sein, da er eine Mütze mit ihren Initialen trägt.

Neben Beau haben Emma und ihr Ehemann Jade Jones (45) noch einen weiteren Sohn, den 13-jährigen Tate. Emma sprach vor einigen Monaten offen über das Leben mit Teenagern und betonte die Bedeutung von gemeinsamen Abendessen und offenen Gesprächen in ihrer Familie. "Glücklicherweise sind beide meiner Kinder im Moment sehr offen mit mir", erzählte sie bei der "Today Show" und fügte hinzu: "Die Leute sagen mir immer, das könnte sich schnell ändern, aber im Moment bin ich sehr glücklich darüber."

Instagram / emmaleebunton Beau Jones, Sohn von Emma Bunton

Instagram / emmaleebunton Beau Jones, 2024

