Weltweiter Erfolg: Welches Spice Girl ist am reichsten?

Die Spice Girls waren eine der größten Girlbands überhaupt. Die Band, die 1994 gegründet wurde, bestand aus Mel B. (49), Victoria Beckham (50), Emma Bunton (48), Melanie C. (50) und Geri Halliwell (51). Auch wenn die Girlgroup schon vor Jahren aufgelöst wurde, sind alle Frauen immer noch erfolgreiche Stars. Nun veröffentlichte Just Jared einen Artikel, in dem das Vermögen der einzelnen Mitglieder aufgelistet und vom niedrigsten bis zum höchsten Wert geordnet wurde.

Mel B., alias Scary Spice, soll das geringste Nettovermögen der Spice Girls haben. Dieses soll circa sechs Millionen Dollar betragen. Nachdem sich die Gruppe aufgelöst hatte, veröffentlichte die 49-Jährige zwei Soloalben. Daraufhin widmete sie sich schließlich dem TV-Business. Dort war die Songwriterin in Shows wie "Dance Your Ass Off", "The X Factor Australia" oder Dancing With The Stars zu sehen. Letztere moderierte die Berühmtheit anschließend sogar. Außerdem veröffentlichte sie zwei Bücher und spielte sogar in Shows am Broadway mit.

Weiter gehts mit Melanie C., alias Sporty Spice, die ein geschätztes Vermögen von 30 Millionen Dollar haben soll. Die Britin soll die erfolgreichste Solo-Karriere der Spice Girls haben. Nach dem Ende der Band hat sie acht Alben veröffentlicht. Zudem nahm die 50-Jährige auch an Realityshows teil, wie zum Beispiel "The X Factor Australia", The Voice Kids oder "Celebrity Gogglebox". In mehreren Musicals war sie sogar in der Hauptrolle zu sehen. Melanie ist bis heute als Sängerin und Songwriterin tätig.

Emma Bunton, deren Künstlername Baby Spice war, soll ebenso über schlappe 30 Millionen Dollar verfügen. Auch sie war nach dem Ende der Band weiterhin als Sängerin tätig und veröffentlichte mehrere Hit-Alben. Zudem war die 48-Jährige Moderatorin, Jurorin sowie Gastgeberin von Realityshows. Dazu zählen zum Beispiel The X-Factor, "Don't Stop Believing" und "Celebrity Juice". Emma ist auch Schauspielerin. Sie spielte beispielsweise in der Serie "Drunk History" mit.

Geri Halliwell alias Ginger Spice, soll das zweithöchste geschätzte Nettovermögen der Spice Girls haben, welches 40 Millionen Dollar betragen soll. Geri war das erste Mitglied gewesen, das die Band 1998 verlassen hatte. Danach veröffentlichte sie insgesamt drei Soloalben. Die 51-Jährige war auch als Autorin tätig und veröffentlichte eine Reihe an Kinderbüchern und ihre Memoiren. Zudem war die Engländerin als Jurorin von mehreren Realityshows tätig. Dazu zählten "The Rivals", "All American Girl" sowie "The X Factor".

Victoria Beckham, deren Künstlername Posh Spice war, ist das ehemalige Spice Girl, das das höchste Vermögen haben soll. Dieses soll 450 Millionen Dollar netto betragen. Nach ihrer Zeit bei den Spice Girls veröffentlichte sie ein Album. Danach ließ sie die Musik jedoch hinter sich und startete in der Modebranche durch. 2008 gründete sie ihr Unternehmen Victoria Beckham. Die Marke bietet verschiedenste Kleidung an sowie Parfüm und Kosmetik. Außerdem veröffentlichte die Frau von David Beckham (49) zwei Bücher sowie fünf Dokumentarfilme.

Erst dieses Jahr feierten die Spice Girls ihr 30. Jubiläum. Dazu postete die Gruppe ein altes Video auf Instagram, bei dem man die Girls bei ihren ersten Tanz- und Gesangsproben sah. Es bestand aus mehreren Clips und zeigte die Mitglieder strahlend und miteinander herumblödelnd. Auffällig dabei waren auch ihre 90er-Jahre-Outfits – sie trugen meistens Crop-Tops, weite Jeans oder Baretts.

