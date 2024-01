So süß gratulieren die Spice Girls Mel C zum 50. Geburtstag!

Sie lässt sich feiern! In den Neunzigern wurde Melanie C (50) neben Victoria Beckham (49), Geri Halliwell (51), Mel B (48) und Emma Bunton (47) mit der britischen Girlgroup Spice Girls weltberühmt. Da die Sängerin in der Anfangszeit nur zu gerne Sportanzüge trug und auch mal den ein oder anderen Flickflack hinlegte, erhielt sie den Spitznamen Sporty Spice. Heute feiert die Beauty ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass wird Mel ihren Bandkolleginnen mit den besten Glückwünschen überschüttet!

In ihrer Instagram-Story teilt Victoria einen Schnappschuss von sich und dem Geburtstagskind aus ihrer gemeinsamen Zeit als Popstars – der 1997 in einer Ausgabe der Vogue zu sehen war. "Alles Gute und viele Küsse", schwärmt die 49-Jährige. Auch Geri lässt es sich nicht nehmen, Mel zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag. Mögen alle deine Geburtstagswünsche in Erfüllung gehen", schreibt sie zu einer Bilderreihe der beiden.

Emma hat sich für ihre Bandkollegin besonders ins Zeug gelegt: Auf ihrem Social-Media-Kanal postet sie eine Collage mit Bildern von sich und Mel sowie ein nostalgisches Video. "Was für eine Spicy-Fahrt. Die Erinnerungen daran, dass wir Seite an Seite waren, werden immer bei mir bleiben", erklärt die Blondine und fügt hinzu: "Auf das gemeinsame Singen für immer. Ich liebe dich über alles." Mel B hat sich bislang allerdings noch nicht öffentlich an ihrem besonderen Tag zu Wort gemeldet.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012

Anzeige

Getty Images Emma Bunton im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Mel B im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de