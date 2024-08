Spice Girls widmen Geri Horner süße Geburtstagsposts im Netz

Für Geri Horner (52) gibt es einen Grund zum Feiern! Das einstige Spice Girl ist nun 52 Jahre alt. Zwei ihrer ehemaligen Bandkolleginnen widmen Geri an ihrem Ehrentag rührende Beiträge auf Instagram. Sowohl Melanie C. (50) als auch Emma Bunton (48) teilen Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrer Freundin im Lauf der Jahre zeigen. "Alles Gute zum Geburtstag, Geri. Hab einen brillanten Tag, ich hoffe, wir haben bald die Gelegenheit, zusammen zu feiern. Ich liebe dich!", lauten Mels liebevolle Worte an Geri, während Emma schreibt: "Ich sende meiner wunderschönen Freundin, innen wie außen, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Geri, ich liebe dich sehr."

Die Follower der Girlband sind wegen der gemeinsamen Fotos ihrer Idole völlig aus dem Häuschen und zeigen ihre Freude in der Kommentarspalte. "Ich liebe die Spice-Freundschaft an allen Geburtstagen der Mädchen. Es fühlt sich jedes Mal wie eine Mini-Reunion an", schwärmt ein Fan. In einem anderen Kommentar heißt es: "Alles Gute zum Geburtstag, Geri. Wir, die Spice-Fans, lieben dich so sehr."

Dass Geri immer auf die Unterstützung ihrer Freundinnen zählen kann, zeigte sich zuletzt, als ihr Ehemann Christian Horner (50) wegen eines Sexting-Skandals in den Schlagzeilen landete. Der Chef des Formel-1-Teams Red Bull soll einer Kollegin anzügliche SMS zugeschickt haben. "Wenn man so etwas durchmacht, braucht man seine Freunde und Familie und wir alle unterstützen sie. Geri tut mir echt leid", betonte Mel B. (49) alias Scary Spice im Interview mit Good Morning Britain im März.

Instagram / melaniecmusic Melanie C und Geri Horner

Getty Images Geri und Christian Horner, März 2024

