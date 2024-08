Fans verärgert: Rod Stewart muss weitere Konzerte absagen

Rod Stewart (79) meldet sich mit schlechten Nachrichten bei seinen Fans. Auf Instagram gibt das Team des Sängers bekannt, dass zwei weitere Konzerte kurzfristig abgesagt werden müssen, da sich Rod mit Covid-19 infiziert hat. Die Auftritte sollen zeitnah nachgeholt werden. Neben vielen Genesungswünschen zeigen sich jedoch auch einige Fans von der knappen Absage enttäuscht. "Es ist sehr frustrierend, dass man Pläne macht, all das Geld ausgibt und anreist, nur um dann vier Stunden vor der Show zu hören, dass das Konzert abgesagt wird" oder "Warum kann man nicht eher absagen? Rods Team wusste doch schon länger über seinen Gesundheitszustand Bescheid", sind nur zwei von vielen frustrierten Kommentaren.

Bereits einen Tag zuvor hatte Rod seinen 200. und finalen Auftritt seiner Las-Vegas-Shows absagen müssen. "Ich bedaure zutiefst, dass ich die Feier zur 200. Show verpasse. Die meisten Leute können mit einer Streptokokken-Infektion arbeiten, aber offensichtlich nicht ich", schrieb er in seinem Statement im Netz. "Ich bin absolut niedergeschlagen. Ich habe mich schon so auf dieses Konzert gefreut", fügte der Musiker traurig hinzu. Die daraus entstandenen Unannehmlichkeiten taten dem 79-Jährigen sehr leid.

Rod ist eine absolute Musik-Legende. Der gebürtige Brite prägte jahrzehntelang die Rock- und Pop-Branche. In den 1960er-Jahren hatte Rod seine Karriere gestartet. Mit Songs wie "Da Ya Think I’m Sexy?", "Maggie May" oder "Baby Jane" feierte er weltweite Erfolge.

Getty Images Rod Stewart, Musiker

Getty Images Rod Stewart, 2020

