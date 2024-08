Kranker Rod Stewart muss seine finale Las-Vegas-Show absagen

Rod Stewart (79) hat seinen für 2024 geplanten 200. und finalen Auftritt seiner Las-Vegas-Shows aufgrund einer Krankheit abgesagt. Die britische Rocklegende gibt auf Instagram bekannt, dass er an einer Streptokokken-Infektion leidet und sich daher gezwungen sieht, das Musikspektakel ausfallen zu lassen. "Die meisten Leute können mit einer Streptokokken-Infektion arbeiten, aber offensichtlich nicht ich", schreibt Rod und fügt noch wehmütig hinzu: "Ich bin absolut niedergeschlagen. Ich habe mich so auf dieses Konzert gefreut."

Stewart, der eigentlich am 7. August seine 13-jährige Konzertresidenz abschließen sollte, kündigte bereits an, dass er 2025 für "The Encore Shows" auf die Bühne zurückkehren werde. "Vegas, ich habe zu viel Spaß, als dass dies jetzt enden könnte, also kommen wir zurück für eine Zugabe!", teilt er zudem in dem Statement mit. Die Shows sind für März und Mai 2025 geplant und die Tickets gehen am kommenden Montag um 10 Uhr PT in den Verkauf, wie Rod in einem vorherigen Post auf der Plattform ankündigte.

Der "Forever Young"-Sänger reflektierte kürzlich in einem Interview mit The US Sun über das Älterwerden und seine Gesundheit. Trotz seines bevorstehenden 80. Geburtstages betonte er: "Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst". Nach überstandenen Kämpfen gegen Prostata- und Schilddrüsenkrebs wolle der Musiker seine restlichen Jahre trotzdem in vollen Zügen auskosten: "Ich werde diese letzten Jahre so sehr wie möglich genießen. Ich denke, ich habe noch so 15 Jahre. Das kann ich leicht bewerkstelligen."

Rod Stewart, Ritter und Botschafter der The King's Foundation

Rod Stewart, Musiker

