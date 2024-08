Nach Fehlgeburt: Stephanie Davis wird zum zweiten Mal Mama

Stephanie Davis (31) verkündet tolle Neuigkeiten: Die britische Schauspielerin und ihr Partner Joe McKalroy erwarten gemeinsamen Nachwuchs! Die Babynews macht die "Hollyoaks"-Darstellerin mit einem süßen Video auf Instagram publik. In diesem verkündet sie freudestrahlend: "Wir sind so aufgeregt, euch endlich zu sagen: Ich bin schwanger!" Ihr Partner verrät sogar noch weitere Details. "Und es ist ein Junge", gibt Joe mit einem breiten Lächeln preis. In dem Clip ist bei Stephanie schon ein deutlicher Babybauch zu erkennen. Laut Angaben von The Mirror ist die "Coronation Street"-Schauspielerin schon in der 16. Schwangerschaftswoche. Auf ihren kleinen Sohn dürfen sich die werdenden Eltern also im Januar nächsten Jahres freuen.

Gegenüber dem US-amerikanischen Magazin spricht Stephanie ganz offen über ihre Schwangerschaftsreise. "Es war bisher eine Achterbahnfahrt", gesteht die 31-Jährige. Der Grund: In den vergangenen Jahren erlitt Stephanie zweimal eine tragische Fehlgeburt. Nach diesen Schicksalsschlägen versuchte sie ganze zwei Jahre lang, schwanger zu werden. An den Moment, als sie dann endlich herausfand, dass sie schwanger ist, kann sich die Schauspielerin noch ganz genau erinnern: "Ich habe den Schwangerschaftstest bei meiner Schwiegermutter gemacht. Ich konnte es nicht glauben, als er dann positiv war."

Stephanie ist bereits Mutter eines Sohnes: Im Jahr 2017 kam der kleine Caben-Albi zur Welt. Vater des Kindes ist ihr Ex-Freund Jeremy McConnell (34), den sie in der britischen Version von Big Brother kennengelernt hatte. Das Paar trennte sich jedoch kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes. Mit ihrem neuen Partner Joe geht Stephanie nun schon seit 2021 gemeinsam durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / mckalroyjoe Joe Mckalroy und Stephanie Davis

Anzeige Anzeige

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn Caben und ihrem Partner Joe Mckalroy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zur Verkündigung von Stephanies Schwangerschaft per Video? Toll. Ich finde es schön, dass sie die Babynews mit ihren Fans teilt. Ich finde, sie hätte das noch länger privat halten sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de