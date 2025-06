Kurz nach Geburt: Stephanie Davis verkündet die Trennung

Stephanie Davis (32) hat emotional das Ende ihrer Beziehung zu Joseph McKalroy bekannt gegeben, nur fünf Monate nachdem das Paar sein gemeinsames Kind begrüßt hatte. In einem Instagram-Statement erklärte die Schauspielerin, dass sie die Gerüchte um ihr Liebes-Aus bestätigen müsse. Sie sprach von einem schockierenden und unerwartet schmerzhaften Moment in ihrem Leben, insbesondere da die Trennung wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes Samuel erfolgte. "Nach allem, was ich in der Vergangenheit durchgemacht habe, glaubte ich wirklich, endlich mein Glück gefunden zu haben – etwas Sicheres und Dauerhaftes. Aber das war leider nicht der Fall", hieß es unter anderem. Stephanie bedankte sich bei ihren Unterstützern und betonte, dass ihre Priorität nun bei ihren beiden Kindern liege.

Das einstige Liebesglück der beiden hatte ursprünglich 2022 begonnen und Anfang dieses Jahres hatten sie und Joseph die Geburt ihres Sohnes Samuel gefeiert. Damals zeigte sich ihr Partner öffentlich voller Emotionen und Liebe, als er den Namen ihres Sohnes enthüllte, der nach seinem verstorbenen Bruder benannt wurde. Einige aufmerksame Fans hatten auf Social Media zuletzt spekuliert, dass es Schwierigkeiten in der Beziehung geben könnte, nachdem Stephanie Joseph nicht am Vatertag erwähnt hatte. Bestätigt wurde dies nun durch Stephanies emotionale Worte.

Für Stephanie war die Geburt von Samuel alles andere als einfach. "Es war eine traumatische Erfahrung, aber du bist endlich hier in unseren Armen", verkündete sie damals die Ankunft ihres Babys. Ferner bedankte sie sich bei Joseph für die liebevolle Unterstützung, die er ihr gegeben hatte. Neben dem kleinen Samuel ist die Schauspielerin außerdem Mutter eines weiteren Jungen.

Instagram / stephaniedavis88 Collage: Stephanie Davis und Joe

Instagram / stephaniedavis88 Joe McKalroy und Stephanie Davis mit Sohnemann Samuel, Januar 2025

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn Caben und ihrem Partner Joe Mckalroy