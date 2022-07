Schon wieder: Stephanie Davis hatte eine weitere Fehlgeburt

Stephanie Davis (29) ist am Boden zerstört. Die britische TV-Bekanntheit wurde im Januar 2017 zum ersten Mal Mutter und brachte ihren Sohn Caben zur Welt. Doch die "Hollyoaks"-Darstellerin wünscht sich sehnlichst ein weiteres Baby. Bereits im September 2021 hatte sie allerdings niederschmetternde Nachrichten zu verkraften: Sie hatte eine Fehlgeburt. Auch mit ihrem neuen Partner Joe geht der UK-Star jetzt wieder durch eine schwere Zeit: Stephanie hat wieder ein Baby verloren.

Via Instagram teilte die 29-Jährige Fotos, auf denen sie mit einem Babybauch zu sehen ist – doch der Schein trügt. "Viele von euch haben mich vor einiger Zeit gefragt, ob ich schwanger sei. [...] Und ihr hattet Recht, wir bekamen ein Baby! Ich war schwanger", berichtete Stephanie in einem emotionalen Post. Doch sie hatte eine Fehlgeburt. "Wenn man so weit ist wie ich, denkt man, dass alles in Ordnung ist, also war es ein großer Schock. Als sie uns sagten, dass es keinen Herzschlag mehr gab, erinnere ich mich nicht mehr an viel, nur noch an mein gebrochenes Herz", schilderte die Britin.

Stephanie musste sich dann einer Operation unterziehen, bei der der Fötus entfernt wurde. "Es geht uns gut und wir haben alles als Familie überstanden. Und eines Tages werden wir unsere kleine Familie erweitern, wenn die Zeit reif ist", betonte die Schauspielerin abschließend.

Getty Images Stephanie Davis bei der Party zum 25. Jubiläum des OK! Magazine, 2018

Instagram / stephaniedavis88 Schauspielerin Stephanie Davis

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis und ihr Partner Joe im Krankenhaus

