So emotional reagierte Stephanie Davis auf Babygeschlecht

Stephanie Davis (31) verkündete Anfang des Monats zuckersüße Neuigkeiten: Sie wird zum zweiten Mal Mama. In einem Interview mit OK! verrät die Schauspielerin nun einige Details rund um den Moment, in dem sie vom Geschlecht ihres Kindes erfuhr. "Joe und ich wollten nur zu zweit sein, als wir davon erfuhren", erinnert sich die Schwangere und führt aus: "Es war so emotional. Als die Krankenschwester enthüllte, dass es ein Junge ist und die Lichter im Zimmer blau wurden... Das ist ein Moment, an den wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden."

Die Verkündung des Babygeschlechts habe nicht nur Stephanie zu Tränen gerührt, sondern auch ihren Partner. Sie plaudert aus: "Joe weint nie und als er anfing, hat mich das sehr mitgenommen. Wir schluchzten uns einfach gegenseitig an." Aber damit noch nicht genug: Auch die Mitarbeiterin der Klinik war überwältigt von so viel Liebe. Die 31-Jährige fügt hinzu: "Dann fing auch die Krankenschwester im Zimmer an zu weinen!"

Die frohe Nachricht von Baby Nummer zwei machte die "Hollyoaks"-Darstellerin auf Instagram publik. "Wir sind so aufgeregt, euch endlich zu sagen: Ich bin schwanger!", schrieb die Beauty und teilte ein rührendes Video. Für Stephanie und Joe ist der Wonneproppen das erste gemeinsame Kind. Aus einer früheren Beziehung mit Jeremy McConnell (34) stammt Sohnemann Caben-Albi, der die Britin 2017 erstmals zur Mutter machte.

Instagram / stephaniedavis88 Schauspielerin Stephanie Davis mit ihrem Freund Joe

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn und Partner im März 2024

