Lungenschmerzen: Stephanie Davis musste ins Krankenhaus

Besorgniserregende Nachrichten von Stephanie Davis (31): Die Celebrity Big Brother-Bekanntheit musste ins Krankenhaus. Wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt, habe sie bereits seit drei Wochen starke Schmerzen in ihrer Brust und in den Lungen. Ihr Arzt habe sie mit dem Verdacht auf Lungenentzündung in die Klinik geschickt – dort gibt es Entwarnung: "Zum Glück ist es nur eine wirklich schlimme Infektion, die ich nicht wegbekomme." Die Britin habe auch schnell wieder nach Hause gekonnt. "Ich habe jetzt Steroide bekommen (die ich eigentlich nie vertrage) und noch mehr Antibiotika und etwas, das meine Brust auflockert, sodass ich hoffentlich bald einen hustenfreien Tag habe", erklärt sie ihrer Community.

Begleitet wurde die 31-Jährige von ihrer Mutter. Diese habe sie von den Strapazen gut ablenken können. "Ich bin so dankbar für alles, was sie für mich tut und getan hat. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Therapiesitzung war", betont Stephanie. Die beiden hätten trotz der schweren Situation den Tag mit einem Lachen beenden können: "Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du immer da bist."

Stephanie ist schon seit Jahren als Schauspielerin aktiv. In der beliebten britischen Seifenoper "Hollyoaks" war sie rund fünf Jahre zu sehen. 2016 nahm sie bei Celebrity Big Brother teil. Für den Sieg reichte es allerdings nicht – sie belegte den zweiten Platz. Seit einem Jahr ist sie außerdem bei der TV-Show Coronation Street dabei. Mit ihrem Ex Jeremy McConnelt hat sie einen Sohn namens Caben-Albi. Mit ihm und ihrem Partner Joe Mckalroy wohnt sie in Merseyside, England.

Anzeige Anzeige

Instagram / mckalroyjoe Joe Mckalroy und Stephanie Davis

Anzeige Anzeige

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn Caben und ihrem Partner Joe Mckalroy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de