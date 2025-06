Deswegen trennte sich Stephanie Davis von Joseph McKalroy

Stephanie Davis (32) hat überraschend die Trennung von ihrem Partner Joseph McKalroy bekannt gegeben – nur knapp vier Monate, nachdem sie ihren gemeinsamen Sohn Samuel auf der Welt begrüßt hatte. Für viele kam das Liebes-Aus überraschend, doch laut einem Insider habe es sich bereits angebahnt. Stephanie habe das Gefühl gehabt, dass Joseph sich nicht um die Familie kümmere, was zu Streitigkeiten geführt habe. "Im Grunde gab es eine Menge Spannungen, da Steph das Gefühl hatte, dass Joe nicht wirklich bereit war, Vater zu werden und nicht seinen Beitrag leistete", so der Informant gegenüber The Sun.

Für die 32-Jährige war der Schritt, die Beziehung zu beenden, nicht leicht. Doch trotz der schweren Zeit will sie sich auf ihr Wohl und das ihrer Kinder fokussieren und positiv nach vorne schauen. "Es ist wirklich traurig, besonders mit einem neuen Baby, aber Steph konzentriert sich jetzt einfach auf ihre Jungs", erklärt die Quelle dem Magazin. Joseph sei auch bereits aus dem Haus, das sich die beiden geteilt haben, ausgezogen – Stephanie lebt dort nun mit ihrem Neugeborenen und ihrem Sohn aus ihrer vorherigen Beziehung mit dem Realitystar Jeremy McConnell (35).

In den vergangenen Monaten wurde viel darüber spekuliert, dass es bei der Britin und ihrem Partner kriseln soll. Irgendwann wurde es Stephanie zu viel, und sie entschied sich schließlich dazu, die Gerüchte auf Instagram aufzuklären: "Es war ein völliger Schock und eine unglaublich schmerzhafte und unerwartete Zeit. Nur vier Monate nach der Geburt eines Kindes – einer der verletzlichsten und emotionalsten Zeiten im Leben einer Frau – muss ich mich diesem Kapitel allein stellen." Joseph hat sich bislang nicht zu der Trennung geäußert.

Instagram / stephaniedavis88 Schauspielerin Stephanie Davis mit ihrem Freund Joe

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn und Partner im März 2024

Instagram / stephaniedavis88 Joe McKalroy und Stephanie Davis mit Sohnemann Samuel, Januar 2025

