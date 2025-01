Traumatische Geburt: Stephanie Davis' zweites Baby ist da

Schauspielerin Stephanie Davis (31) brachte ihren zweiten Sohn zur Welt. Auf Instagram teilen sie und ihr Mann Joe McKalroy die freudigen Nachrichten mit ihren Fans. Der Familienvater verrät sogar den Namen des Kleinen: "Willkommen auf der Welt, mein wunderschöner kleiner Junge Samuel McKalroy." Doch ganz so leicht schien die Geburt nicht gewesen zu sein. "Es war eine traumatische Erfahrung, aber du bist endlich hier in unseren Armen", fährt der Papa mit ernsteren Worten fort. Auch Stephanie meldet sich im Netz und betont: "Es war sehr hart, aber du hast mir dadurch geholfen."

Der Name ihres Neugeborenen hat einen emotionalen Hintergrund. Samuel ist nach dem im Jahr 2020 verstorbenen Bruder von Joe benannt. Dazu betont Letzterer: "Benannt nach deinem Onkel, dem einzig wahren, der mir immer schwer auf dem Herzen lasten wird. Ich wünsche mir so sehr, dass er dich treffen und dich so sehr geschätzt hätte wie ich." Trotz der traurigen Hintergründe freut sich der Star unheimlich und macht seiner Stephanie im Anschluss direkt ein Liebesgeständnis.

Seine Gefühlslage fasst Joe mit folgenden Worten zusammen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich deine Mama noch mehr lieben könnte, als ich es bereits tue, aber das ist so besonders und eine bedingungslose Liebe, die ich nicht mit Worten erklären kann." Worauf Stephanie gerührt reagiert: "Mein Herz, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt." Die beiden sind seit 2021 ein Paar und gingen gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Nach einer traumatischen Fehlgeburt versuchte die 31-Jährige zwei Jahre lang, schwanger zu werden. Umso mehr freut sich das Paar nun über das Babyglück.

Anzeige Anzeige

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis' Sohn Samuel im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis mit ihrem Sohn Caben und ihrem Partner Joe Mckalroy

Anzeige Anzeige

Anzeige