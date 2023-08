Autsch! TV-Star Stephanie Davis hat sich Knöchel geprellt

Stephanie Davis (30) meldet sich mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Fans! Eigentlich könnte die TV-Bekanntheit im Moment wohl kaum glücklicher sein: Nach ihrer Trennung von Oliver Tasker geht Stephanie seit geraumer Zeit mit dem dunkelhaarigen Hottie Joe Mckalroy durchs Leben. Doch nun muss die brünette Schönheit einen kleinen Schreck verkraften: Wegen einer Verletzung am Fuß muss Stephanie jetzt medizinisch behandelt werden!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt die 30-Jährige ihren Fans Aufnahmen des geschwollenen Fußes. "Igitt, seht euch an, wie geschwollen der ist [...]. Igitt, ich kann mein Bein nicht so anheben", wettert Stephanie in dem Video. Kurz darauf meldet sich der "Coronation Street"-Star erneut im Netz – und bedankt sich bei seinen Followern: "Danke für die vielen lieben Nachrichten! Update: Ich gehe an Krücken, bis ich ihn wieder belasten kann, aber er ist nicht gebrochen, was eine Erleichterung ist! [Der Fuß ist] nur sehr wund und sehr geschwollen!" Wie sich Stephanie den Fuß verletzte, verrät sie allerdings nicht.

Erst vor rund einem Jahr mussten Stephanie und ihr Liebster einen schweren Verlust verkraften: Nachdem sie bereits 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, verlor sie im Juli erneut ein Baby. "Als sie uns sagten, dass es keinen Herzschlag mehr gab, erinnere ich mich nicht mehr an viel, nur noch an mein gebrochenes Herz", verriet die Britin damals im Netz.

Stephanie Davis und ihr Partner Joe im August 2023

Stephanie Davis, TV-Bekanntheit

Stephanie Davis, UK-Star

