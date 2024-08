Ohne Bad Bunny: Kendall Jenner teilt private Schnappschüsse

Kendall Jenner (28) unterhält ihre Fans regelmäßig im Netz. Ob Storys oder Beiträge – das Model nutzt Instagram wie eine Art digitales Tagebuch. Vor wenigen Stunden gewährt sie ihrer Community erneut Einblicke in ihr Leben. Kendall veröffentlicht dazu eine Reihe von Bildern, die sie in den verschiedensten Situationen zeigen: in einem knappen Bikini beim Sonnenbaden, auf einer pompösen Jacht oder in sportlichen Reitklamotten auf einer Koppel. Zu den Schnappschüssen schreibt sie: "Ein bisschen von mir." Ihren Fans fällt jedoch auf: Ihr angeblicher Partner Bad Bunny (30) fehlt auf jedem einzelnen Foto.

Unter ihrem Beitrag in der Kommentarspalte tummeln sich bereits einige bekannte Gesichter. Neben ihrer Mutter Kris Jenner (68), die ihr eine "Ich liebe dich" Botschaft hinterlässt, kommentiert auch eine von Kendalls Schwestern die Bilderreihe und erlaubt sich direkt einen kleinen Witz auf ihre Kosten. "Pferdemädchen KJ für immer", witzelt Kim Kardashian (43) herum. Ihrer Community brennt aber vor allem eine Frage auf der Seele: "Wo ist Bad Bunny?"

Kendall und der Rapper halten ihre Liebe so gut wie möglich von der Öffentlichkeit fern. Das erste Mal wurden die beiden im März 2023 zusammen abgelichtet. Ende des vergangenen Jahres behauptete dann allerdings ein Insider, dass die 28-Jährige und Bad Bunny eine Beziehungspause eingelegt haben. Die Pause scheint mittlerweile jedoch wieder Schnee von gestern zu sein. Eine weitere Quelle verriet nämlich gegenüber OK!, dass die Partnerschaft der beiden wieder gefestigt sein soll. "Kendall weiß alles zu schätzen, was er für sie tut und wie sehr er sie respektiert", erklärte der Tippgeber. Könnte Kendall mit ihrer fröhlichen Fotoreihe eventuell ein Zeichen setzen wollen und dem Musiker damit suggerieren, wie gut es ihr aktuell geht?

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im August 2024

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

