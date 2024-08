"Selbstfindung": Anna Ermakova veröffentlicht erstes Album

Anna Ermakova (24) wagt einen neuen Schritt – sie startet jetzt mit ihrer Gesangskarriere durch! In einem Interview mit Bild verrät die Tochter von Boris Becker (56), dass Musik für sie einen sehr hohen Stellenwert hat. "Schon als Kind habe ich für mich festgestellt, dass Musik jede Erfahrung, jedes Gefühl noch verstärkt und mein Leben besser macht", erklärt sie. Und jetzt gibt es für sie einen großen Grund zur Freude, denn am Freitag kam ihr allererstes Album "Behind Blue Eyes" heraus! "Auf meinem Album geht es um Selbstreflexion und Selbstfindung. Die Arbeit an meinen Songs lehrte mich, an mich zu glauben und mir selbst treu zu bleiben", offenbart Anna.

Auch in schweren Zeiten war Musik für die 24-Jährige ein Zufluchtsort. Im weiteren Gespräch mit dem Blatt erklärt sie: "Es ist ein verlässlicher Safe Space, in dem mir absolut nichts passieren kann." Sie spielt auf ihre Vergangenheit an, in der sie sich vielen Vorurteilen stellen musste. "Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben", erzählt sie und führt fort: "Meine Ängste, Träume und Sehnsüchte lebte ich lange nur in der Musik aus, da ich vom Naturell her schüchtern bin."

Ihre musikalische Ader bewies Anna bereits mit ihrem gemeinsamen Song mit dem Schlagersänger Florian Silbereisen (43). Im Juni präsentierten sie auf der Bühne ihr neuestes Werk – und auch auf dem Album ist ihr Duett "Something Stupid" zu finden. Der Moderator schwärmte vor wenigen Wochen gegenüber Bild über ihre Zusammenarbeit: "Viele junge Sängerinnen und Sänger möchten bei ihren Auftritten so cool wie möglich wirken, Anna ist da ganz anders: Sie ist absolut emotional und warmherzig, zugleich schüchtern und spontan, sie reißt alle sofort mit!"

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im August 2024

ARD Anna Ermakova und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung"

