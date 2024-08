Barfuß und oben ohne: So hot feiert Chris Hemsworth B-Day

Chris Hemsworth scheint seinen Geburtstag in vollen Zügen zu genießen! Der Schauspieler wird heute 41 Jahre alt. Seinen Ehrentag verbringt er ganz entspannt beim Surfen am Strand von Byron Bay, Australien. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, läuft der "Thor"-Star barfuß und oben ohne über einen Parkplatz. Chris macht einen ziemlich entspannten Eindruck – ein breites Lächeln weicht über das Gesicht des Hollywoodstars. Auch die anwesenden Paparazzi scheinen ihn nicht zu beirren.

Von seiner Ehefrau Elsa Pataky war auf den Aufnahmen weit und breit nichts zu sehen. Auf Instagram widmete sie ihrem Mann aber einige liebevolle Worte. "Alles Gute zum Geburtstag an den lustigsten Ehemann und Papa aller Zeiten. Das Leben ist so viel besser, wenn wir zusammen lachen", schrieb die gebürtige Spanierin. Dazu teilte Elsa einige Fotos von sich und ihrem Ehemann, die sie während verschiedener Phasen ihres Lebens zeigen. So dürfen sich die Fans über einige süße Urlaubsbilder von dem Ehepaar freuen. Außerdem postete Elsa Bilder, die Chris und die gemeinsamen Kinder beim Herumalbern zeigen.

Das gemeinsame Reisen scheint der Familie ziemlich wichtig zu sein. Erst vor wenigen Wochen reisten die Hemsworths nach Barcelona, Spanien. Dort verbrachten Chris und Elsa einige spaßige Tage mit ihren Kindern. Ihren Followern gab das Paar einige private Einblicke im Netz. Unter anderem postete Chris eine Story, die ihn und seine Angehörigen beim Spielen im Bällebad zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Sasha und Tristan und Ehefrau Elsa Pataky

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Fotos von Chris? Sehr gut, er sieht superhot aus! Na ja, mich hauen die Bilder jetzt nicht um. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de