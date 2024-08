Brittany scherzt über die fehlende Hose von Patrick Mahomes

Was sich liebt, das neckt sich – das beweist Brittany Mahomes (28) jetzt mit einem neuen Beitrag im Netz! Von ihrem Mann Patrick (28) kursiert derzeit ein Video auf Instagram, in dem der Kansas-City-Chiefs-Quarterback seinen Teamkollegen erzählt, er habe vergessen, seine Hose – genauer gesagt, seine Schutzhose – anzuziehen. Und das nimmt seine Frau nun zum Anlass, ihn ein bisschen auf den Arm zu nehmen. "Sorry, dass ich nicht da bin, um dich anzuziehen", scherzt Brittany in ihrer Story.

Viele Fans erinnert Patricks Situation an die eines der Kelce-Brüder: In einer Episode ihres "New Heights"-Podcasts sprachen Travis (34) und Jason (36) darüber, dass Letzterer während einer Premiere im September 2023 Shorts getragen hatte – und keine Jeans. Der ehemalige Footballer gab seiner Frau Kylie (32) die Schuld an der Panne. "Ich kam gerade vom Football. Kylie wollte die Jeans mitbringen. Kylie war spät dran", versuchte er sich herauszureden.

Dass die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung gebracht werden, liegt nicht fern – Jasons Bruder Travis spielt nämlich für dasselbe NFL-Team wie Patrick. Außerdem sind sie enge Freunde, wie sie vergangenen Monat erneut bewiesen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Chiefs-Spieler nämlich auf einem Doppel-Date mit ihren Ladies Brittany und Taylor Swift (34). In den sozialen Medien veröffentlichte die 28-Jährige Fotos der Pärchen und schrieb dazu: "London und Amsterdam, es war eine gute Zeit."

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

