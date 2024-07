Taylor Swift und ihr Travis auf Doppel-Date mit Freunden

Taylor Swift (34) ist aktuell auf großer Tour. Mit ihrem Programm begeistert sie momentan Tausende Fans auf dem europäischen Kontinent – und das fast jeden Tag. Dabei wird sie tatkräftig von ihrem Lover Travis Kelce (34) unterstützt, der ihr bei nahezu jeder Show aus dem Publikum zujubelt. Allerdings kann man auch andere Promis unter den begeisterten Massen finden, wie zum Beispiel den Football-Star Patrick Mahomes (28) und seine Frau Brittany. Das Paar besuchte gleich zwei Konzerte und da sie einmal in der Stadt waren, nutzten sie die Chance gleich für ein Doppel-Date. Auf Instagram teilt Brittany (28) nun zwei Fotos von dem gemeinsamen Abend. Dazu schreibt sie: "London und Amsterdam, es war eine gute Zeit" und fügt dahinter ein weißes Herz-Emoji hinzu.

Die Fotos zeigen das Quartett, wobei Brittany und Taylor eng umschlungen vor ihren Partnern stehen. Alle vier grinsen breit in die Kamera und schmeißen sich in Pose. Auf dem zweiten Bild des Abends drückt Taylor der Spielerfrau einen kleinen Kuss aufs Haar, während Brittany sich glücklich an die Sängerin klammert. Taylor trägt ein hübsches, blaues Kleid und kombiniert dazu eine rote Tasche in Form eines Herzens. Brittany rockt ein schwarzes Pyjama-Set mit passender Glitzertasche. Die Fans lieben es, dass die "Dress"-Interpretin mit Travis' Freunden so gut klarkommt, denn Patrick und er sind Teil des gleichen Football-Teams. "Ich bin so froh, dass Taylor Brittany als neue Freundin hat. Travis sagt immer, dass Patrick Mahomes sein bester Freund ist und es ist toll, die Verbindung zwischen den Mädchen zu sehen!" und "Die Fotos mit Tay sind einfach alles", schreiben die Fans unter dem Post.

Demnächst wird die "Eras"-Tour Taylor auch nach Deutschland führen. Insgesamt siebenmal wird der Pop-Star in den größten deutschen Stadien spielen – los geht es mit Gelsenkirchen. Zu Ehren der berühmten Sängerin hat sich die Stadt im Ruhrgebiet auch etwas ganz Besonderes überlegt: Vorübergehend nennt sie sich Swiftkirchen! Die Idee dazu hatte ein Swiftie aus dem Gebiet vor wenigen Wochen und startete sogleich eine Petition dafür. Laut einem Bericht des WDR setzte Oberbürgermeisterin Karin Welge die Idee eigenhändig um. Bis das letzte Konzert vorbei ist, soll der neue Name der Stadt beibehalten werden.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und Taylor Swift, Juli 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

