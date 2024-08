"Das schönste Gefühl": Liz Kaeber spürt erstmals ihr Baby

Liz Kaeber (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Nick Maerker ihr erstes Kind. Nun feiert Liz einen bedeutsamen Meilenstein: Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin spürte die ersten Bewegungen ihres Babys. "Das schönste Gefühl, das ich je spüren durfte", schwärmt sie auf Instagram. Ihren Mann habe Liz direkt daran teilhaben lassen wollen. "Ich habe direkt Nick wecken müssen und ihm davon erzählt. Dieses Gefühl war unbeschreiblich schön", freut sich die Unternehmerin.

Die Baby-News hatte Liz erst vor wenigen Tagen im Netz bekannt gegeben. Die 32-Jährige postete ein niedliches Video, in dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert. "Unser kleiner Segen", schrieb die Content Creatorin stolz unter den Beitrag. Für Liz und Nick geht mit der Schwangerschaft ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Seit Jahren wünscht sich das Paar gemeinsamen Nachwuchs. Durch Liz' Endometriose war dies jedoch erschwert. Für den Webstar war diese Erkenntnis nicht einfach. "Ich hätte es einfach toll gefunden, wenn jeder in meiner Familie mein erstes Kind miterlebt hätte", erklärte sie in einer Fragerunde via Instagram-Story ehrlich.

Mit Nick scheint Liz den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Bereits in ihrer Jugend waren die beiden ein Paar gewesen. Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Oliver Sanne (37) fanden die beiden wieder zusammen. 2018 folgte die große Traumhochzeit. "Der schönste Tag im Leben, den ich jede Sekunde so sehr vermisse. Ich war in jedem Moment unendlich glücklich", schwärmte Liz kurz nach der Trauung im Netz.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

