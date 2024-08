Fürst Albert II. und Charlène verliebten sich nicht sofort

Fürst Albert II. (66) und seine Frau Charlène (46) geben in einem seltenen Interview mit Paris Match Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung. Das Paar, das seit 2011 verheiratet ist, hatte sich erstmals im Jahr 2000 beim Mare Nostrum Schwimmwettkampf in Monaco getroffen. "Ich weiß nicht, ob wir uns damals verliebt haben. [...] Ich fand, dass sie eine großartige Schwimmerin war und dass sie freundlich, herzlich und nahbar war", gesteht Albert und fügt hinzu: "Danach habe ich Charlène mehrere Jahre nicht gesehen." Es dauerte bis 2005, bevor sie eine Beziehung begannen.

Ihre Beziehung hatte erst 2006 öffentlich Schlagzeilen gemacht und wurde seitdem immer wieder von Trennungsgerüchten geplagt. "Es gibt nichts an unserer Ehe auszusetzen, und ich finde die Gerüchte ermüdend und belastend", äußerte sich Charlène in einem früheren Interview mit OK. "Es scheint eher so, als ob gewisse Medien oder Menschen uns auseinander sehen wollen", vermutete die Blondine.

Albert, der Monaco in fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen im Bobfahren vertreten hat, und Charlène, eine ehemalige Olympiaschwimmerin, verbindet auch ihre Liebe zum Sport. 2006 waren sie bei den Olympischen Winterspielen in Turin erstmals Hand in Hand aufgetreten, wie Monaco Tribune berichtet hatte. Heute sind sie Eltern der neunjährigen Zwillinge, Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9), die ebenfalls sportlich aktiv sind. "Sie schwimmen und machen Gymnastik. Jacques macht auch Taekwondo", verriet Albert stolz laut People. Die sportlichen Werte spielen eine fundamentale Rolle in der Erziehung ihrer Kinder.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei der Olympia-Eröffnung 2024

Eric Mathon / Palais princier Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern

