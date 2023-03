"Ärgert mich": Gedanke an den Tod macht Iris Berben wütend!

Iris Berben (72) hat eine klare Meinung zu einem Thema, das jeden Menschen früher oder später beschäftigt. In den 70ern schaffte die deutsche Schauspielerin ihren großen Durchbruch. Noch heute steht sie regelmäßig vor der Kamera und begeistert in Filmen wie "Der Vorname". Auch als Model auf der Pariser Fashion-Week bewies die gebürtige Detmolderin, dass Erfolg kein Alter kennt. Während Iris im TV stets mit einem strahlenden Lächeln bezaubert, vergeht es ihr bei einem Thema: dem Tod...

Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt die 72-Jährige, warum der Gedanke an den Tod Wut in ihr auslöst. "Es ärgert mich einfach, dass ich nicht mitkriege, wie es in 100, 500 oder 2.000 Jahren aussieht. Das ist es, was mich am Tod so wütend macht", gestand Iris. Sie habe keine Angst vor dem Sterben, doch sie wolle so gerne wissen, wie die Welt in vielen Jahren aussieht. "Wenn man aber trotzdem so gerne lebt wie ich, dann ist der Tod ein Störenfried", führte der TV-Star weiter aus.

Iris wolle gerne lange leben – und auch im hohen Alter noch ihre Ansichten vertreten und für diese einstehen. "Ich möchte gerne eine laute 90-Jährige werden", wünschte sie sich 2020 im Interview mit Bild. Laut ihr dürfe es im Alter nicht aufhören, dass man seine Meinung hat und sie auch verteidigt.

Iris Berben im Februar 2023

Iris Berben, deutsche Schauspielerin

Iris Berben im Juni 2021

