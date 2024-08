Große Party: Gypsy Rose Blanchard verrät das Babygeschlecht

Gypsy Rose Blanchard (33) ist in freudiger Erwartung ihres allerersten Nachwuchses. Vor rund einem Monat verkündete die Internetbekanntheit die süße Nachricht erstmals. Nun nähert sie sich der Geburt mit großen Schritten – die Mama in spe weiß sogar schon, welches Geschlecht ihr Sprössling haben wird! In einem Video auf Instagram richten sie und ihr Partner Ken Urker ein paar Worte an ihr ungeborenes Baby. "Süße, ich bin deine Mutter", sagt Gypsy und Ken fügt hinzu: "Ich bin dein Vater." Dann rufen sie gemeinsam: "Du bist ein Mädchen!" Dazu lassen die zwei pastellfarbene Luftballons platzen, aus denen rosa Konfetti fliegt.

Gypsy scheint vor Freude ganz aus dem Häuschen zu sein. "Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt... Es ist ein Mädchen! Ken und ich sind überglücklich und freuen uns riesig, unsere Familie zu gründen", schwärmt die 33-Jährige. Zudem teilt sie Bilder von ihrer Party – für den Anlass dekorierte Gypsy ihr Haus mit zig pastellfarbenen Luftballons und überdimensionalen, durchsichtigen Babyklötzchen, auf denen das Wort "Baby" geschrieben steht.

Doch es gibt nicht nur Grund zur Freude – denn während ihrer Schwangerschaft bereitet Gypsy das Gesetz in ihrem Bundesstaat Louisiana Kopfschmerzen. Da sie offiziell noch immer mit ihrem Ex Ryan Anderson verheiratet ist, wird das Baby vor dem Gesetz als seins angesehen. Tatsächlich ist jedoch Ken der Erzeuger. "Gypsy ist sich des Gesetzes bewusst und glaubt, dass das Vorantreiben der Scheidung den Dingen helfen wird, obwohl sie weiß, dass sie auch einen DNA-Test durchführen muss", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber TMZ.

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, August 2024

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker mit Gypsy Rose Blanchard, Internetpersönlichkeit

