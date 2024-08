"Hochzeit auf den ersten Blick"-Dennis und Lisa sind Eltern

Mit dieser freudigen Neuigkeit überrascht Hochzeit auf den ersten Blick-Star Lisa (29) ihre Fans. Die TV-Bekanntheit ist Mama geworden! Auf Instagram postet sie ein niedliches Foto von den kleinen Füßen ihres Neugeborenen, um die sie und der Vater des Kindes mit ihren Händen ein Herz formen. Dazu widmet sie ihrem Kleinen liebevolle Worte. "Es ist Liebe, die Gestalt angenommen hat, Glück, das den Atem nimmt, Zärtlichkeit, für die es keine Worte gibt", dichtet die frischgebackene Mama und fügt hinzu: "Mit der Geburt unseres Kindes ist unser Glück perfekt."

Doch wer ist der glückliche Papa? Das verrät die 29-Jährige mit einer Verlinkung in ihrer Story. Der Mann an ihrer Seite ist Dennis, der ein Jahr nach ihr an der außergewöhnlichen Kuppelshow teilnahm. In ihrem Post deutet sie ihre Liebesgeschichte an. "Die Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick hat uns zwar nicht die Liebe auf den ersten Blick gebracht. Aber auf den zweiten! Für uns hat das Experiment ein glückliches Ende genommen, worüber wir unendlich dankbar sind", schreibt Lisa. Doch sie verkündet auch eine traurige Nachricht für ihre Fans. Mit der Geburt ihres Sprösslings haben die Eltern die Entscheidung getroffen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Im Herbst 2023 gab Lisa erst bekannt, dass sie in einer Beziehung war. Damals teilte sie ein Selfie, auf dem das Gesicht des Glücklichen mit einem Herz-Emoji verdeckt war. "Der Beginn einer Liebe ist wie das Aufschlagen eines Buches, dessen Seiten noch weiß und leer sind. Es wartet darauf, mit Geschichten gefüllt zu werden, die die Ewigkeit überdauern", schrieb die medizinische Fachangestellte zu dem Schnappschuss.

Instagram / thatsme_lisamarie Dennis und Lisa mit ihrem Baby

Instagram / thatsme_lisamarie "Hochzeit auf den ersten Blick"-Lisa mit ihrem neuen Partner, Oktober 2023

