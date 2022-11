Fans sahen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Trennungen kommen

Das Hochzeit auf den ersten Blick-Finale hat für die Zuschauer in diesem Jahr offenbar keine großen Überraschungen bereitgehalten. In der letzten Folge der neunten Staffel waren alle Kandidaten, die im Rahmen der Show einen Fremden geheiratet hatten, noch mal zusammengekommen. Im Gespräch mit den Experten haben sie sich dann entweder für den Fortbestand der Ehe oder für die Scheidung entschieden. Letzteres traf auf Natascha und Dennis sowie Christoph und Nadine zu. Für die Zuschauer war das ziemlich vorhersehbar.

In einer Promiflash-Umfrage [Stand 22. November, 17:20 Uhr] gaben 96,1 Prozent der Teilnehmer an, dass sie mit dem Ausgang des Finales gerechnet haben. Schließlich hatte es bei beiden Paaren schon am Anfang der Hochzeitsreise heftig gekriselt. 3,9 Prozent waren hingegen noch voller Hoffnung, dass sie um ihre Ehe kämpfen würden. Natascha und Dennis hatten sich im Finale zwar dafür ausgesprochen, weiterhin in Kontakt zu bleiben, aber dennoch die Scheidung gewählt.

Eine Sache hat aber wohl doch kaum einer kommen sehen. Als alle Paare ihre Entscheidungen verkündet hatten, tauchte der Partner von Expertin Dr. Sandra Köhldorfer (41) auf, um ihr einen Heiratsantrag zu machen! Die Psychotherapeutin staunte nicht schlecht und sagte voller Freude Ja. "Das ist Ryan – wir sind verlobt", schwärmte sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christoph und Nadine

Anzeige

Instagram / drsandratherapy Dennis, Natascha und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de