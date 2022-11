"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten über das Finale

Was denken Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten eigentlich über das Finale? Der große Höhepunkt der Kuppelshow liegt erst ein paar Tage zurück. Wie so oft haben sich aber längst nicht alle Paare für die Ehe entschieden. Unter anderem funkte es nicht zwischen Dennis und Natascha. Gut ging das Heiratsexperiment jedoch für Jaqueline und ihren Peter aus. Aber was denken die Kandidaten eigentlich über das Ergebnis? Promiflash hat bei Jaqueline, Peter und Dennis mal nachgehakt.

Jaqueline und Peter waren vor allem von Morten und Kinga positiv überrascht, wie sie im Promiflash-Interview verrieten. Morten habe verstanden, dass vor allem der Charakter zähle. Und auch bei Michaela und Oliver stimme die Chemie. "Olis Emotionen haben einfach gezeigt, was Michaela bei ihm auslösen kann", erklärten sie. Gleiches gelte auch für das inzwischen getrennte Paar Markus und Jana: "Es war wahnsinnig schön zu sehen, wie harmonisch man sich gegenseitig ergänzen kann." Nadine bewundern die beiden, weil sie den Mut fand, alleine zum Finale zu kommen und die Entscheidung kundzutun. Nur von Dennis und Natascha seien sie enttäuscht, da einer der beiden nicht verstanden habe, worum es bei dem Experiment gehe.

Dennis hingegen verriet, dass ihn Morten und Kinga mit ihrem Versteckspiel verunsichert haben: "Bei Morten und Kinga war ich mir nicht sicher mit der Entscheidung, weil beide ja ein großes Geheimnis darum gemacht haben und beide keinen Ring anhatten, so wie ich auch". Und auch Nadine habe ihn durch ihren Alleingang irritiert.

Instagram / michaela.hadeb Oliver und Michaela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Dennis und Natascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga und Morten

